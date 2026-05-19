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ब्लूस्काईले सार्वजनिक गर्यो ग्रुप च्याट फिचर, प्रयोगकर्ताका लागि ससाना कम्युनिटी बनाउने नयाँ प्रयोग

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३१ गते ११:१८

सामाजिक सञ्जाल ब्लूस्काईले आफ्नो प्लेटफर्ममा ‘ग्रुप च्याट’ सुविधा सुरु गरेको छ। यो नयाँ प्रविधिले ब्लूस्काईलाई उसको मुख्य प्रतिस्पर्धी ‘एक्स’ सँग प्रतिस्पर्धा गर्न थप मद्दत गर्नेछ।

एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको एक्सले हालै मात्र ‘एक्सच्याट’ नामक छुट्टै मेसेजिङ एप ल्याएर च्याटिङ सुविधालाई तीव्र बनाएको छ। त्यसको जवाफमा ब्लूस्काईले पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई गोप्य रूपमा समूहमा कुराकानी गर्ने माध्यम दिएको हो।

यो सुविधा ब्लूस्काई एपको नवीनतम संस्करण (वी १.१२४) मा उपलब्ध गराइएको छ। यस वर्ष कम्पनीले व्यापक सर्वसाधारणका लागि मात्र पोस्ट गर्ने मञ्च बन्नुको सट्टा ‘कम्युनिटी’ हरू निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ।

यो ग्रुप च्याट सोही योजनाको पहिलो चरण हो। हाल ब्लूस्काईका कुल दर्ता भएका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ४ करोड ४८ लाख पुगेको छ। यो सङ्ख्या एक्सको ६० करोड मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको तुलनामा निकै कम हो। त्यसैले ठुला प्रतिस्पर्धी जति विशाल हुन नसके पनि नयाँ प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्लूस्काईले यो नयाँ रणनीतिक कदम चालेको हो।

ब्लूस्काईले सन् २०२४ मा साधारण मेसेजिङ सेवा ल्याएको थियो। हालै यसले ‘जर्म’ नामक थर्ड पार्टी मेसेजिङ एपसँग सहकार्य गरेर इन्क्रिप्टेड च्याट पनि सुरु गरेको छ। अहिले थपिएको नयाँ ग्रुप च्याटमा एक पटकमा ५० जनासम्म मानिसहरू जोडिन सक्छन्।

यो सङ्ख्या एक्सको १ हजार जनाको सीमाभन्दा कम भए पनि आगामी दिनमा यसलाई बढाउने कम्पनीको योजना छ। ग्रुप बनाउने व्यक्तिले च्याटको पूर्ण नियन्त्रण पाउनेछन्। उनीहरूले एउटा इन्भिटेसन लिङ्क बनाएर अन्य ठाउँमा सेयर गर्न सक्छन्। यो लिङ्क ब्लूस्काईमा पोस्ट गर्दा एउटा विशेष कार्डको रूपमा देखिनेछ।

सुरक्षा र गोपनीयताका लागि प्रयोगकर्ताले आफूलाई कसले ग्रुपमा थप्न पाउने भन्ने कुरा आफैँ तय गर्न सक्नेछन्। यसका लागि ‘सबैजना’, ‘आफूले फलो गरेका व्यक्ति मात्र’ वा ‘कसैले पनि नपाउने’ जस्ता विकल्पहरू उपलब्ध छन्। यसमा सुरक्षित प्रणाली र एआई मोडरेसनका कामहरू अझै बाँकी रहेकाले हाललाई ग्रुप च्याटमा फोटो वा भिडियो सेयर गर्ने सुविधा भने दिइएको छैन।

ब्लूस्काईका प्रडक्ट प्रमुख अलेक्स बेन्जरका अनुसार कम्पनीले यसै वर्ष फेसबुक ग्रुप वा रेडिट जस्तै गरी काम गर्ने छुट्टै ‘कम्युनिटी’ फिचर पनि ल्याउँदै छ। यी कम्युनिटीहरूको आफ्नै छुट्टै यूआरएल वा ह्यान्डल हुनेछ। यसलाई पब्लिक, इन्भाइट-ओन्ली वा प्राइभेट गरेर चलाउन मिल्नेछ।

एक्सले कम उपयोगिता र स्पामको कारण देखाउँदै गत अप्रिलमा आफ्नो ‘कम्युनिटी’ फिचर बन्द गरिदिएको थियो। ब्लूस्काईले भने एक्सकै प्रयोगकर्ताहरूलाई तान्न यो नयाँ प्रयास सुरु गरेको जानकारहरूले बताएका छन्। यसका साथै नयाँ अपडेटमा प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो प्रोफाइल सजिलै सेयर गर्नका लागि क्युआर कोडको सुविधा पनि पाएका छन्।

ब्लूस्काई
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