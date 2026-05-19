रास्वपा लुम्बिनीको सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित, भएन दोस्रो चरणको चुनाव

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनबाट सभापति पदमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन् ।
- पहिलो चरणमा ५१ प्रतिशत मत नपुगे पनि निकटतम प्रतिस्पर्धी गोपाल घिमिरेले समर्थन गरेपछि शालिकराम सभापति चयन भएका हुन् ।
- अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू फर्किसकेकाले अन्य पदाधिकारी सहमतिका आधारमा चयन गर्न गृहकार्य भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
३१ जेठ,बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनबाट सभापति पदमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा सभापति पदका लागि ६ जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा शालिकराम घिमिरेले सबैभन्दा बढी १९९ मत पाएका थिए । उनले ५१ प्रतिशत मत नपाएपछि निकटतम प्रतिस्पर्धी गोपाल घिमिरेसँग दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । तर, गोपालले शालिकरामलाई समर्थन जनाएपछि निर्वाचन नगरी शालिकरामलाई सभापतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको रास्वपा नेता डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले बताए ।
सभापति पदका लागि ६ जना बीच भएको चुनावमा रुपन्देहीका शालिकराम घिमिरेले १९९, अर्घाखाँचीका गोपाल घिमिरेले ८७, रुपन्देहीका गणेश पौडेलले ८४, बाँकेका डा. राजकुमार सुवेदीले ८०, रुपन्देहीकी मञ्जु भुसालले ७१ र रुपन्देहीका मधुप्रसाद अर्यालले सबैभन्दा कम १९ मत प्राप्त गरेका थिए ।
मतदानमा ८४३ मतदाता रहेकामा ५५२ मत मात्र खसेको थियो । अब उपसभापति, महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष पदमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको नेता शर्माले बताए ।
अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु अधिकांश घर फर्केका र मतदान स्थलमा नगण्य संख्यामा मात्र प्रतिनिधि रहेकाले मतदान हुने नहुने अनिश्चित भएको रास्वपा नेता सहयोगी बीसीले बताए ।
अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु लाखापाखा लागिसकेकाले सभापतिमा जस्तै अन्य पदाधिकारीमा पनि सहमतिबाट नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको वीसीले बताए । प्रदेश प्रवक्ता भने मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
अधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले भने अधिवेशनको बन्दसत्रमा पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार बारे कुनै छलफल नभएको गुनासो गरेका छन् ।
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