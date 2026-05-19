लुम्बिनीको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्न रास्वपाको पहल

३० जेठ, काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
उनले शनिबार प्रदेश अधिवेशन अगाडि नेतृत्व चयनका लागि सहमतिमा नेतृत्व चयनको प्रयास गर्ने बताएका हुन् ।
‘लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशनमा नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि मैले सर्वसम्मतका सबै विकल्प खुला राखेको कुरा सबै लाई सर्वविदितै छ’, सभापति पाठकले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन हुन नसके आफूले सभापतिका लागि उम्मेदवारी नदिने पनि घोषणा गरेका छन् ।
‘सक्दो प्रयासका बाबजुत सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सभापतिमा मेरो उम्मेदवारी नरहने कुरा सबैलाई जानकारी गराउँदछु’, सभापति पाठकले भनेका छन् ।
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