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रास्वपा बागमती प्रदेशको नेतृत्व छान्न सुरु भयो मतदान

बागमती प्रदेश सभापतिका लागि डा. अच्युतम लामिछाने, उत्सव अर्याल, कृष्णमान श्रेष्ठ र हरिबहादुर खत्रीले उम्मेदवारी दिएका छन् । रास्वपा बागमतीका नेताहरूको अनुसार चारमध्ये डा. लामिछाने र अर्याल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३० गते १३:२९

३० जेठ, काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बागमती प्रदेश अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ । शनिबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको मतदान ढिलो गरी सुरु भएको हो ।

मतदानमा झण्डै १३ सय प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने रास्वपाले जनाएको छ । समायोजनबाट विवादित चार सय प्रतिनिधिमध्ये २१० जनाले मत दिन पाउने भएका छन् । अहिले प्रतिनिधिहरू मतदानका लागि लाइनमा बसेका छन् ।

रास्वपाले प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि हुने विद्युतीय मतदानका लागि  १५ वटा बुथमा बनाएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश सभापति र प्रदेश समिति सदस्यको निर्वाचन गरेर दोश्रो चरणमा पदाधिकारीको निर्वाचन हुने बताइएको छ ।

बागमती प्रदेश सभापतिका लागि डा. अच्युतम लामिछाने, उत्सव अर्याल, कृष्णमान श्रेष्ठ र हरिबहादुर खत्रीले उम्मेदवारी दिएका छन् । रास्वपा बागमतीका नेताहरूको अनुसार चारमध्ये डा. लामिछाने र अर्याल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

लामिछाने हाल प्रदेश सभापति र अर्याल प्रवक्ता छन् । सभापतिका यी दुई प्रतिस्पर्धीले आ–आफ्नो प्यानल अघोषित रूपमा खडा गरेको प्रदेश नेताहरूको दाबी छ ।

लामिछानेको प्यानलमा उपसभापतिमा सुरेन्द्र भट्ट, महामन्त्रीमा बदन भण्डारी, सह महामन्त्रीमा डा रमेश ढकाल बनाउने गरी आन्तरिक तयारी गरिएको छ । भट्ट वर्तमान समितिको महामन्त्री छन् ।

सभापतिको आकांक्षी भण्डारीले उक्त पदमा उम्मेदवारी नदिएर लामिछानेलाई सघाउने आन्तरिक सहमति भएको जानकारी गराइएको छ । भण्डारी प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् । काभ्रे–२ बाट निर्वाचित भण्डारी सार्वजनिक मामिला विभागका सचिव समेत हुन् ।

सोही प्यानलमा सहमहामन्त्री बनाउने तयारी गरेका डा ढकाल अस्पताल सञ्चालक हुन् । सभापतिको अर्को उम्मेदवार अर्याल पक्षबाट उप सभापतिमा राधिका तिमिल्सिना, महामन्त्रीमा मेनुका ठकुरी उठाउने गरी तयारी भएको जानकारी गराइएको छ। खतिवडा र ठकुरी वर्तमान समितिमा पनि छन् । खतिवडा सहमहामन्त्री र ठकुरी कोषाध्यक्ष छन् ।

पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री (फरक–फरक लिङ्गको गरी २) निर्वाचनमार्फत चुनिनु पर्छ । प्रवक्ता र कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश समिति ६५ सदस्यीय हुने विधानको व्यवस्था छ ।

मतदान रास्वपा बागमती प्रदेश
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