कर्णाली सरकारले चलचित्रलाई १ करोड दिने सहमति भएको छ : सांसद शाही

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- राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र कर छुटको अभावमा विदेशी चलचित्र उद्योग नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको बताएका छन् ।
- नीतिगत जटिलताका कारण एउटा हलिउड चलचित्रले नेपालको सट्टा अष्ट्रेलियामा नक्कली गाउँ बनाएर छायाङ्कन गरेको सांसद शाहीले दाबी गरे ।
- कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाली चलचित्र छायाङ्कनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउने सहमति भएको जानकारी शाहीले दिएका छन् ।
काठमाडौं । राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालमा फिल्म सुटिङका लागि आवश्यक प्रक्रिया जटिल र कर छुट नीतिको अभावका कारण विदेशी फिल्म उद्योग नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको बताएका छन् ।
कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव २०८३ तथा फिल्म स्टोरी बैंक प्रतियोगिता २०२६ को शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा फिल्म सुटिङका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनका अनुसार अन्य देशले विदेशी फिल्म निर्माण टोलीलाई कर छुट तथा सहज अनुमति प्रक्रिया उपलब्ध गराउँदा नेपालमा भने त्यस प्रकारको सुविधा नहुँदा बलिउड र हलिउडजस्ता ठूला फिल्म उद्योगहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
उनले भने, ‘अरु देशमा सुटिङ गर्न जाँदा कर छुट हुन्छ । हाम्रोमा कर छुट खै ? हाम्रो झन्झटिलो प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियाले गर्दा बलिउड हलिउडहरु नेपालमा आएको अवस्था छैन । नेपालमा चलचित्र किन आएनन भने हाम्रो प्रशासनीक झन्झटिलो र सेवा र सुविधा दिन नसेको कारणले गर्दा हो ।’
शाहीले विदेशी फिल्म उद्योगमार्फत नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै करिब १०० करोड रुपैयाँ हाराहारीको रकम विदेशतर्फ जाने गरेको दाबी गरे । उनले नेपालमा बनेका फिल्महरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा न्यून मात्रामा मात्र सफल भएको उल्लेख गर्दै ‘एउटा प्रेम गीत’ बाहेक अन्य नेपाली फिल्महरू विदेशी बजारमा उल्लेख्य रूपमा नचलेको दाबी गरे ।
शाहीले हालै एउटा हलिउड फिल्म नेपालमा छायांकन गर्ने तयारी भए पनि राज्यको नीति, ऐन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण अन्ततः नेपाल छोडेर अष्ट्रेलियामा कृत्रिम नेपाली गाउँ निर्माण गरी सुटिङ गरिएको उदाहरणसमेत दिए ।
उनले भने, ‘विदेशी फिल्ममार्फत हाम्रो पैसा झण्डै १०० करोडको हाराहारीमा गैसक्यो । त्यो पैसा हामीले रोक्न सक्छौं । एउटा प्रेम गीत बाहेक विदेशी चलचित्र उद्योगमा हाम्रा चलचित्र चलेनन् । भर्खरै एउटा हलिउड चलचित्र नेपालमा सुटिङ गर्ने भनेर सबै तयारी थियो । यहाँको राज्यसत्ता, हाम्रो ऐन कानुन र नीतिका कारणले नेपालको गाउँ जस्तो नक्कली गाउँ अष्ट्रेलियामा तयार पार्यो तर नेपाल आएन ।’
त्यस्तै उनले कर्णालीमा चलचित्र सुटिङको लागि बिग हाउस किन जाँदैन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाली चलचित्र छायांकनको लागि १ करोड बजेट छुट्याउने सहमति भएको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा फिल्म स्टोरी बैंक प्रतियोगिता पनि शुभारम्भ गरियो । जसबाट १५ कथाको छनोट गरिने भएको छ । छनोट कथालाई फिल्म स्टोरी बैंकमा सुरक्षित राखिने भएको छ । तीमध्ये सर्वोत्कृष्ट तीन कथालाई क्रमशः ५० हजार, ३० हजार र २० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्रसहित विशेष सम्मान गरिने भएको छ ।
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