जेल ब्रेकर उमा भुजेलमाथि नेकपा माओवादीको कारबाही, खोसियो सबै जिम्मेवारी

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- नेतृ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले सचिवालय सदस्य उमा भुजेललाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ ।
- भुजेललाई पार्टीको नीति विपरीत गुटबन्दी तथा भड्काववादी गतिविधि गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो ।
- भुजेल सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गोरखा जेल ब्रेक गर्नेमध्येकी एक हुन् ।
१ असार, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले सचिवालय सदस्य उमा भुजेल (सिलु)लाई कारबाही गरेको छ ।
आज सोमबार बसेको नेकपा (माओवादी) को सचिवालय बैठकले उनलाई सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘…सचिवालय सदस्य कमरेड सिलुले केन्द्रीय समिति बैठकपछि महासचिवसँग गम्भीर छलफल हुँदाहुँदै पार्टीका विचार, नीति, निर्णयविरुद्ध निरन्तर विचलनकारी, पलायनवादी गुटबन्दी गर्दै हिडेको, पार्टी कार्यदिशा, नेतृत्व र जनक्रान्तिविरुद्ध भड्काववादी गतिविधि सञ्चालन गरेकाले उहाँलाई पार्टी केन्द्रीय समितिलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरियो’ विप्लवले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
भुजेल सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गोरखा जेल ब्रेक गर्नेमध्येकी एक हुन् ।
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