तयार भयो कृषि विधेयक, परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालय पुग्यो

३ असार, काठमाडौं । कृषि विधेयक तयार भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार कृषि विधेयक परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।
जैविक मलको सन्दर्भमा कार्यविधि बनि रहेको उनले जानकारी गराइन् ।
‘कृषि विधेयक हाम्रो मन्त्रालयबाट आज मात्रै कानुन मन्त्रालय पठाएको छु,’ मन्त्री चौधरीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भनिन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबार जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।
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