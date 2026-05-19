किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग रास्वपा सांसद खनालको माग

२ असार, काठमाडौं । रास्वपा सांसद शोभा खनालले किसानलाई पर्याप्त मात्रामा रसायनिक मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले किसानले मलको अभावबारे व्यहोर्नपरेको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘मल उपलब्ध नहुँदा उत्पादनमा कमी आउने, किसानको लागत बढने तथा खाद्य सुरक्षामा नै असर पर्न जाने अवस्था सृजना भएको छ । त्यर्सैले सभामुख महोदयमार्फत गोर्खा जिल्ला लगायत सबै ठाउँमा मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरियोस्,’ उनले भनिन् ।
खेतीको समयमा किसानले मलको अभाव व्यहोर्दा पनि सरकारले उक्त समस्या समाधानका लागि चासो दिन नसकेको उनको गुनासो थियो ।
सांसद खनालले रसायनिक मलको वितरण पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।
‘किसानहरू खेतीपातीको महत्वपूर्ण समयमा रसायनिक मलको अभावले दिनरातै छटपटाइरहेका छन् । उहाँहरूको समस्या कसले बुझिदिने ?,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा हाल ६० देखि ९१ प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि क्षेत्रमा रहेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँदछ । यस्तो अवस्थामा धान रोपाईंको मुख्य समयमा किसानले मल नपाउनु निकै दुखद विषय हो ।’
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