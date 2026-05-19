२५ लाख किसान सरकारी प्रणालीमा जोडिए, १६ लाख अझै बाँकी

२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारको ‘किसान सूचीकरण प्रणाली’मा देशभरिका करिब २५ लाख किसान दर्ता भएका छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले किसानको जमिन र उत्पादनको विवरणका आधारमा उनीहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा समेटेको हो । कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितका अनुसार कृषि जनगणना २०७८ ले देखाएको कुल ४१ लाख ३० हजार किसानमध्ये अब करिब १६ लाख किसान सूचीकृत हुन बाँकी छन् ।
छुटेका किसानलाई प्रणालीमा जोड्ने कार्य भइरहेको केन्द्रको भनाइ छ । मन्त्रालयले सबै किसानलाई सूचीकृत गरिसकेपछि उनीहरूको अवस्थाका आधारमा निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला गरी चार वर्गमा किसानलाई विभाजन गर्ने योजना बनाएको छ ।
वर्गीकरणपछि किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारले दिने रासायनिक मल, बीउ, अनुदान र अन्य प्राविधिक सेवाहरू वितरण गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विवरण संकलन भइरहेको भन्दै केन्द्रले हालसम्म दर्ता नभएका किसानलाई सूचीकृत हुन आग्रह समेत गरेको छ ।
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