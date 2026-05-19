फिटनेस अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले सिकाइन् योग (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतको हरियाणास्थित गुरुग्राममा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रममा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले विभिन्न योग आसनहरू प्रदर्शन गरेकी छिन् ।
- स्वस्थ जीवनशैलीको वकालत गर्दै उनले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि दैनिक रूपमा योग गर्न सबैलाई प्रोत्साहन गरिन् ।
- स्वस्थ र सन्तुलित जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष जुन २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ ।
भारत हरियाणाको गुरुग्राम क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ । अभिनेत्री तथा फिटनेस उत्साही शिल्पा शेट्टीले शनिबार गुरुग्राममा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रममा देखिएकी थिइन् ।
स्वास्थ्य, कल्याण र समग्र जीवनलाई प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रव्यापी उत्सवको एक भागको रूपमा शेट्टीले योग अभ्यासकर्ताहरू, फिटनेस उत्साहीहरू र सहभागीहरूसँग विभिन्न योग आसनहरू प्रदर्शन गरेका थिए ।
स्वस्थ जीवनशैलीको वकालत गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित उनले मानिसहरूलाई योगलाई आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा समावेश गर्न प्रोत्साहित गरिन् । शारीरिक तन्दुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र सन्तुलनको लागि यसको फाइदाहरू प्रकाश पनि पारिन् ।
कार्यक्रममा विभिन्न उमेर समूहका मानिसको उत्साहजनक सहभागिता थियो । प्रशिक्षकहरूले सहभागीहरूलाई योग आसन र श्वासप्रश्वास अभ्यासको श्रृंखला मार्फत मार्गदर्शन गरेका थिए ।
योगको महत्व र स्वस्थ र सन्तुलित जीवनशैलीलाई बढावा दिन यसको भूमिकाको बारेमा जागरूकता जगाउन प्रत्येक वर्ष जुन २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4