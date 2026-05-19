+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फिटनेस अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले सिकाइन् योग (तस्वीर)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते १६:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको हरियाणास्थित गुरुग्राममा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कार्यक्रममा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले विभिन्न योग आसनहरू प्रदर्शन गरेकी छिन् ।
  • स्वस्थ जीवनशैलीको वकालत गर्दै उनले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि दैनिक रूपमा योग गर्न सबैलाई प्रोत्साहन गरिन् ।
  • स्वस्थ र सन्तुलित जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष जुन २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ ।

भारत हरियाणाको गुरुग्राम क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ । अभिनेत्री तथा फिटनेस उत्साही शिल्पा शेट्टीले शनिबार गुरुग्राममा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रममा देखिएकी थिइन् ।

स्वास्थ्य, कल्याण र समग्र जीवनलाई प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रव्यापी उत्सवको एक भागको रूपमा शेट्टीले योग अभ्यासकर्ताहरू, फिटनेस उत्साहीहरू र सहभागीहरूसँग विभिन्न योग आसनहरू प्रदर्शन गरेका थिए ।

स्वस्थ जीवनशैलीको वकालत गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित उनले मानिसहरूलाई योगलाई आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा समावेश गर्न प्रोत्साहित गरिन् । शारीरिक तन्दुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र सन्तुलनको लागि यसको फाइदाहरू प्रकाश पनि पारिन् ।

कार्यक्रममा विभिन्न उमेर समूहका मानिसको उत्साहजनक सहभागिता थियो । प्रशिक्षकहरूले सहभागीहरूलाई योग आसन र श्वासप्रश्वास अभ्यासको श्रृंखला मार्फत मार्गदर्शन गरेका थिए ।

योगको महत्व र स्वस्थ र सन्तुलित जीवनशैलीलाई बढावा दिन यसको भूमिकाको बारेमा जागरूकता जगाउन प्रत्येक वर्ष जुन २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ ।

योग शिल्पा शेट्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित