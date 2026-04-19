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विश्वकप फुटबल हेर्न पुगिन् शुभेच्छा (तस्वीर)

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १४:१९

काठमाडौं । अभिनेत्री तथा पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल शुभेच्छा खड्का विवाहपछि पछिल्लो समय अमेरिकामा छिन् । गत ८ वैशाखमा आश्वासन जोशीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि शुभेच्छा न्यूयोर्कमा बस्न थालेकी छन् ।

यी लोकप्रिय मोडल तथा अभिनेत्री दम्पतीलाई नेपाली समयानुसार गएराति फिफा विश्वकप फुटबल खेल हेर्न रंगशालामा पुगेको देखियो । न्यूजर्सी स्टेडियममा शुभेच्छा र आश्वासन देखिए जहाँ नर्वे र सेनेगलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

हेर्नूस तस्वीर :

शुभेच्छा खड्का
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