+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

केटी पेरीले प्रशंसा गरेका अर्थर गनले नोभेम्बरमा नेपाल कन्सर्ट गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १३:४३

काठमाडौ । सन् २०२० को अमेरिकी आइडलका फाइनलिस्ट अर्थर गनले आगामी नोभेम्बरमा नेपालमा सांगीतिक प्रस्तुति दिने भएका छन् । इन्स्टाग्रामबाट उनले यस्तो घोषणा गरेपछि प्रशंसक उत्साहित छन् ।

वास्तविक नाम दिवेश पोखरेल रहेका उनी लेख्छन्, ‘म नोभेम्बरमा नेपाल आउँदैछु । शोका लागि मिति र स्थान चाँडै घोषणा हुनेछ । बुकिङका लागि इमेल गर्नुहोला ।’

शोको नाम ‘लाइभ इन नेपाल’ दिइएको छ । २०७९ सालको साउन अन्तिममा ‘टुबोर्ग होम कमिङ अर्थर गन’ मार्फत उनले मुलकका ७ सहरमा कन्सर्ट प्रस्तुत गरेका थिए ।

अमेरिकन आइडल १८ औं सिजनको एक हिस्सा बनेपछि अर्थरको लोकप्रियता निकै बढेको छ । उनको सांगीतिक प्रस्तुतिलाई देखेर चर्चित अमेरिकी गायिका केटी परीले आर्थरलाई ‘हि इज द बेस्ट’ भनी प्रशंसा समेत गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं आएको बेला अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अर्थरले संसारभर छरिएका नेपालीमार्फत आफूले नेपाली संगीतलाई प्रवद्र्धन गर्न चाहेको बताएका थिए ।

अर्थर गन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

समूह इ : जर्मनीलाई ढुक्क, आइभरी कोस्ट, इक्वेडर र कुरासाओको नजर नकआउटमा

समूह इ : जर्मनीलाई ढुक्क, आइभरी कोस्ट, इक्वेडर र कुरासाओको नजर नकआउटमा
लिंक्डइनले ल्यायो ‘प्रीमियम एप्लाई असिस्टेन्ट’ एआई फिचर, रोजगारी खोज्न सजिलो हुने

लिंक्डइनले ल्यायो ‘प्रीमियम एप्लाई असिस्टेन्ट’ एआई फिचर, रोजगारी खोज्न सजिलो हुने
रास्वपा महाधिवेशन : ६ पदाधिकारीका लागि हुनेछ निर्वाचन

रास्वपा महाधिवेशन : ६ पदाधिकारीका लागि हुनेछ निर्वाचन
उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने किशोरकिशोरीलाई जरिबाना मात्रै

उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने किशोरकिशोरीलाई जरिबाना मात्रै
कतारको रास लाफान विस्फोटमा घाइते ५ नेपालीमध्ये ३ जना डिस्चार्ज

कतारको रास लाफान विस्फोटमा घाइते ५ नेपालीमध्ये ३ जना डिस्चार्ज
मधेशका अर्थमन्त्रीको गाडी तोडफोड आरोपमा एक जना पक्राउ

मधेशका अर्थमन्त्रीको गाडी तोडफोड आरोपमा एक जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित