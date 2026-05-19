रास्वपा महामन्त्रीमा विपिनलाई प्रमोद, गणेश र कविन्द्रको साथ

१२ असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका उम्मेदवार विपिन आचार्यलाई अन्य ३ जना प्रतिस्पर्धीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर साथ दिएका छन् ।
रास्वपा महामन्त्री उम्मेदवार रहेका गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपाने र कविन्द्र बुर्लाकोटीले आचार्यलाई महामन्त्रीमा सघाउन आफूहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जनाएका छन् ।
यसअघि, शिशिर खनाल र जगदीश खरेल (ललितपुर)ले पनि महामन्त्री उम्मेदवारको दावेदारी छाडेका थिए ।
यस्तै, महामन्त्रीमा उठेको बताएका राजुनाथ पाण्डेले पनि अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जनाएका छन् ।
अब महामन्त्रीमा विपिन आचार्यसँगै मनिष झा, सागर ढकाल, रञ्जु दर्शना र गणेश कार्कीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
अपडेट– रञ्जु दर्शनाको पनि उम्मेदवारी फिर्ता, विपिनलाई समर्थन
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