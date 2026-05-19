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रमेशको गीतमा सोबिता, हरि र असिमको छमछमी (तस्वीरहरू)

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कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८३ असार १२ गते १३:०२

१२ असार, काठमाडौं । रास्वपाको पदाधिकारी पदको निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला नेता–कार्यकर्ताहरु नाचगानमा व्यस्त छन् ।

दोहोरी गीत गाउन खप्पिस रमेश प्रसाईंले ‘तिमलाई टाढा मलाई नि टाढा…’ लयको गीत गाइरहेका छन् । उनलाई मादल बजाएर अन्यले साथ दिइरहेका छन् । गीत र मादलको तालमा सोबिता गौतम, हरि ढकाल र असीम शाह लगायत छमछमी नाचेका छन् ।

रमेशले पार्टी महाधिवेशन र आफनो पार्टीका नेता तथा उम्मेदवारका नाम जोड्दै गीत गाउँदा उनको वरिपरी जम्मा भएकाहरु थप हौसिदै साथ दिइरहेका छन् ।

असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु भएको महाधिवेशन आज पदाधिकारी निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक गरी सम्पन्न गर्ने तयारी छ ।

रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
लेखक
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

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