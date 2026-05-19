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मेचीदेखि महाकाली सम्म

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राकेश कुमार झा ‘रसिक’ राकेश कुमार झा ‘रसिक’
२०८३ असार १२ गते १५:३२

मेची देखि महाकाली सम्म
पवित्र अधिष्ठान हाम्रो ।।
देशको उच्च शिखर
सगरमाथा शान हाम्रो ।
देशको मध्य
मनोकामना पहिचान हाम्रो ।
देशको तल्लो
वैदेही सम्मान हाम्रो ।।
मेची देखि महाकाली सम्म
पवित्र खलियान हाम्रो ।।

चुरे, महाभारत, भांवर
क्षेत्र पहिचान हाम्रो ।
कोशी, कर्णाली र
गण्डकी प्राण हाम्रो ।।
अष्टाव्रक, कपिल, व्यास,
मण्डन अन्तर्ज्ञान हाम्रो ।
मेची देखि महाकाली सम्म
पवित्र इमान हाम्रो ।।

छौ रोल्पा, लिङ्पो र
चोलासो हिमताल हाम्रो ।
पसन्त, गृष्म, वर्षा शिशिर,
शरद, हेमन्त क्रृतु हाम्रो ।
पाचऔले, पापारोजा,
यार्चागुम्वा जडीबुटी हाम्रो ।
मेची देखि महाकाली सम्म
पवित्र स्थान हाम्रो ।।

नेपाल मेचीकाली
लेखक
राकेश कुमार झा ‘रसिक’

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