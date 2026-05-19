रास्वपा पदाधिकारी उम्मेदवारहरू मत माग्न व्यस्त, प्रतिनिधि मतदानको लाइनमा

१२ असार, चितवन । रास्वपाको महाधिवेशनमा पदाधिकारीको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएपछि उम्मेदवारहरूले मत माग्न थालेका छन् ।
६ दिनदेखि जारी महाधिवेशनमा हिजो राति बल्ल केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दोस्रोचरणमा पदाधिकारी चयन गर्न लागिएको हो ।
पदाधिकारीका लागि महिला उपसभापति-१, महामन्त्री-१ र सहमहामन्त्री- ३ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । सहमहामन्त्री तीन मध्ये १ महिला हुनेछन् ।
६ दिन देखि जारी महाधिवेशनको लम्बेतान प्रक्रियाका कारण निकै सकस खेपिरहेका प्रतिनिधिहरू अहिले मतदानका लागि लाइन लाग्न थालिसकेका छन् । महाधिवेशनमा स्थलमा मत भाग्ने क्रममा नाचगान चलिरहेको छ ।
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