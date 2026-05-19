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होर्मुज स्ट्रेट नजिक जहाजमा हमला भएपछि नाविकहरूको उद्धार अभियान स्थगित

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते १४:२९

होर्मुज स्ट्रेट नजिकै एउटा मालवाहक जहाजमाथि आक्रमण भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यहाँ फसेका ११ हजारभन्दा बढी नाविकहरूको उद्धार अभियानलाई अस्थायी रूपमा रोकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठनका प्रमुख आर्सेनियो डोमिन्गुएजले धेरै जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा निकालिसकिएको भए पनि बाँकी रहेकाहरूको उद्धार अघि सबै आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धहरू सुनिश्चित गर्न संगठनले यो कदम चालेको बताएका छन्।

बेलायतको सामुद्रिक सुरक्षा एजेन्सी ‘यूके म्यारिटाइम ट्रेड अपरेसन’ का अनुसार, ओमानको दहित बन्दरगाहभन्दा दक्षिण-पूर्वमा करिब ७.५ सामुद्रिक माइल टाढा एउटा मालवाहक जहाजमाथि प्रोजेक्टाइलबाट आक्रमण गरिएको थियो।

यद्यपि यस घटनामा कोही पनि हताहत भएको खबर भने छैन। सामुद्रिक सुरक्षा कम्पनी ‘भ्यानगार्ड’ का अनुसार सिंगापुरको झण्डा रहेको ‘एभर लभ्ली’ नामक उक्त मालवाहक जहाज आक्रमणका बाबजुद सुरक्षित रूपमा होर्मुज स्ट्रेट पार गर्न सफल भएको छ र यसलाई कुनै बाह्य सहायताको आवश्यकता परेन।

अमेरिका, इजरायल र इरानबीच जारी तीव्र तनावका कारण गत फेब्रुअरी महिनादेखि खाडी क्षेत्रमा सयौँ जहाज र हजारौँ नाविकहरू अलपत्र परेका छन्।

लामो गतिरोधपछि होर्मुज स्ट्रेट पुनः खुलेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले नाविकहरूको सुरक्षित निकासिका लागि अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर सुरु भएको दुई दिनमै पुनः आक्रमण भएपछि यो मानवीय उद्धार कार्य फेरि अनिश्चित बनेको छ।

होर्मुज स्ट्रेट न
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