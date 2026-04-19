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महामन्त्री पदमा रञ्जु दर्शनाको उम्मेदवारी घोषणा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते २२:२६

११ असार, काठमाडौं । रास्वपाको महामन्त्रीमा रञ्जु दर्शनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् ।

केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै पदाधिकारीमा निर्वाचन हुँदैछ । ‘दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महामन्त्री पदको लागि उम्मेदवारी दिँदैछु,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छन् ।

रास्वपामा एकता हुनुअघिको साझा विवेकशील पार्टीमा दर्शना महामन्त्री थिइन् । एकता प्रक्रियापछि केन्द्रीय सदस्य रहेकी दर्शना काठमाडौं–१ बाट निर्वाचत प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।

महामन्त्री रास्वपा प्रथम महाधिवेशन
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