महामन्त्री पदमा रञ्जु दर्शनाको उम्मेदवारी घोषणा

११ असार, काठमाडौं । रास्वपाको महामन्त्रीमा रञ्जु दर्शनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् ।
केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै पदाधिकारीमा निर्वाचन हुँदैछ । ‘दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महामन्त्री पदको लागि उम्मेदवारी दिँदैछु,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छन् ।
रास्वपामा एकता हुनुअघिको साझा विवेकशील पार्टीमा दर्शना महामन्त्री थिइन् । एकता प्रक्रियापछि केन्द्रीय सदस्य रहेकी दर्शना काठमाडौं–१ बाट निर्वाचत प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।
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