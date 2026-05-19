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रास्वपा महामन्त्रीमा क–कसले गरे दाबी ?

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते २३:१८

११ असार, काठमाडौं । रास्वपाको महामन्त्री पदमा बलियो प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यको पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भइनसक्दै आधा दर्जन बढी नेताहरुले महामन्त्री पदमा दावी गरेका छन् ।

विपिन आचार्य, शिशिर खनाल, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गणेश पराजुली, मनिष झा, रञ्जु दर्शना, सागर ढकाल, प्रमोद न्यौपाने, गणेश कार्की लगायतले महामन्त्री पदमा दाबी गरेका छन् ।

बुर्लाकोटी निवर्तमान महामन्त्री हुन् । आचार्य निर्वतमान सहमहामन्त्री र झा प्रवक्ता हुन् ।

रास्वपा
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