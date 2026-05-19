माइतीघरमा सुस्ता बचाउ अभियानको धर्ना (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुस्ता बचाउ अभियानले भारतीय अतिक्रमण रोक्न र सुस्तावासीका माग पूरा गर्न माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको छ।
- अभियानले नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न, जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न र सीमा सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग राखेका छन्।
- धर्नामा सहभागीहरूले सार्वभौम सम्मान र सीमा रक्षाको माग गर्दै विभिन्न प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन्।
१६ असार, काठमाडौं । सुस्ता बचाउ अभियानले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको छ ।
भारतीय अतिक्रमण रोक्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, सुस्तावासीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने र भोगचलन गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने तीन सूत्रीय माग राखेर अभियानले धर्ना दिएको हो ।
‘सुस्ता बचाउ, सुस्तावासीलाई बचाउ’, ‘सीमा, नागरिकता र लालपुर्जाको रक्षा गर’, ‘अतिक्रम होइन, सार्वभौम सम्मान दे’ लगायतका प्लेकार्डका साथै हातमा नेपाली झण्डा बोकेर उनीहरू धर्नामा बसेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4