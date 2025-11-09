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इन्धनको कृत्रिम अभाव गर्ने पम्पलाई १५ दिन आपूर्ति रोक्का, १० लाखसम्म जरिबाना

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते ११:३३

१९ असार, काठमाडौं । विना कुनै उचित कारण पेट्रोल पम्प बन्द गरेर इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५’ लाई संशोधन गर्दै अभाव सिर्जना गराउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकिने नियम ल्याएको हो ।

यो नियमअनुसार यस्तो गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउनुका साथै ५ देखि १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्तिमै रोक लगाउन सकिने आयल निगमले जनाएको छ ।

इन्धनको मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै व्यवसायीहरूले मंगलबार निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ नउठाउँदा बुधबार देशभरि इन्धनको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको थियो।

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा नियतवश अवरोध सिर्जना भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्यस्ता गतिविधि रोक्न तत्काल कदम चाल्न निगमलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मन्त्रीको सोही निर्देशनबमोजिम निगमको सञ्चालक समिति बैठकले विनियमावली संशोधन गर्दै पम्पको ‘नोजल सुक्खा’ (ड्राई) राखेर अभाव गराउन नपाइने’ प्रावधान थपेको हो । संशोधित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कसुर गर्ने व्यवसायीलाई गल्ती दोहोर्‍याएको पटकका आधारमा दण्डित गरिनेछ ।

जसअन्तर्गत पहिलो पटक यस्तो गल्ती गर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना र पाँच दिनका लागि इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ । सोही गल्ती दोस्रो पटक दोहोर्‍याएमा ६ लाख रुपैयाँ जरिबानासहित १० दिनका लागि आपूर्ति रोकिनेछ भने तेस्रो पटक पनि उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई १० लाख रुपैयाँ जरिबाना र १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गरिनेछ ।

 

पेट्रोल पम्प
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