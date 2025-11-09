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बैतडी बस दुर्घटना अपडेट : १७ जना घाइते

बैतडीमा भएको बस दुर्घटनामा १७ जना घाइते भएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते १६:४१

१९ असार, बैतडी । बैतडीमा भएको बस दुर्घटनामा १७ जना घाइते भएका छन् ।

धनगढीबाट बैतडी जाँदै गरेको सुपप्र ०१००१ ख ३९६३ नम्बरको बस शुक्रबार दिउँसो बैतडी पाटन नगरपालिका–८ गैराखानमा दुर्घटनामा परेको हो ।

प्रहरीका अनुसार बस सडकबाट ६० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो ।

घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता भुवन तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बैतडी बस दुर्घटना
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