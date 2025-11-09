रीमा सांसद बनेपछि ‘कमेडी च्याम्पियन’ सिजन ४ को होस्टमा नम्रताको इन्ट्री

टिभी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’को चौंथो सिजनलाई पूर्वमिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ र कमेडियन मेक्सम गौडेलले होस्ट गर्ने भएका छन् ।
शुक्रबार नम्रतालाई होस्टको रुपमा सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि उनले कमेडी दरबार र लोकस्टार टिभी शो होस्ट गरिसकेकी छन् ।
यसअघिको तीन सिजनलाई होस्ट गरेकी रीमा विश्वकर्मा सांसद भएपछि उनको ठाउँमा नम्रताको इन्ट्री भएको हो । ‘कमेडी च्याम्पियन’को चौंथो सिजन साउन पहिलो सातादेखि हिमालय टिभीमा आउनेछ ।
यसपटकको सिजनमा डेढसयभन्दा धेरै कलाकारले प्रतिस्पर्धा गर्ने जानकारी निर्देशक विशाल भण्डारीले दिए । उनका अनुसार, चाँडै जज पनि सार्वजनिक हुनेछन् ।
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