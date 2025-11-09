+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागमती प्रदेश बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सांसदलाई कांग्रेसको ह्वीप

आज हेटौंडामा बसेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २० गते १४:५०

२० असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट शनिबार(आज) प्रदेशसभाबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ ।

बजेटलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा जारी विवादकै बीच बजेट पारित गर्न लागिएको हो ।

आज हेटौंडामा बसेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको छ ।

मुख्य सचेतक पुकार महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सांसदहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले पेस गरेको २०८३/८४ को विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस हुने भएकाले आजको प्रदेशसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाइएको छ ।

संसदीय दलले सांसदहरूलाई तटस्थ नरहन र विधेयकको पक्षमा मत भोट  गर्न तीन लाइनको ह्वीप जारी गरेको हो ।

बजेटको विषयमा कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन पार्टी महामन्त्री गुरुराज घिमिरे हेटौंडा आएका थिए । घिमिरेको विशेष उपस्थितिमै दलको बैठक बसेको थियो ।

बैठकले प्रस्तुत बजेट पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको संयोजकत्वमा बजेट निर्माण सहजीकरण कार्यदल गठन गरि कार्यदलले दिएको सुझाव र नीति अनुरूप नै आएको निष्कर्ष निकालेको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

बागमती सरकारले १ असारमा ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशसभामा १६ असारदेखि बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ ।

तर, बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षधरका सांसद बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हेटौंडा नै आएका थिएनन् । असन्तुष्ट सांसदहरूले पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई पनि भेटेका थिए ।

असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेट निर्देशिका ल्याएर त्यसको विपरीत बजेट विनियोजन भएको, वितरणमुखी बजेट ल्याएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित गरेको, जनअपेक्षाअनुसार बजेट नल्याएर मनलाग्दी गरेको, सन्तुलित बजेट नल्याएको, सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, बजेटमा विचौलियाहरुको प्रभाव देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

बागमती प्रदेश बजेट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित