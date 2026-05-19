बागमती बजेट : एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न ५६ करोड

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- बागमती प्रदेश सरकारले एकीकृत प्रादेशिक संरचना, प्रदेशसभा भवन र आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
- आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
- हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७ मा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंग्याइसकेको छ ।
१ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि ५६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले एकीकृत प्रादेशिक संरचना, प्रदेशसभा भवन र आवास निर्माणको लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको जानकारी गराए ।
सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७, प्रादेशक संरचना (मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू) निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंग्याइसकेको छ ।
प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजनाले प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
प्रदेश स्थापनाको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशका आफ्नै संचरना निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार पुराना सरकारी भवन र भाडामा बस्दै आएको छ ।
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