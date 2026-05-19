कोशीमा सक्षम छोरी कार्यक्रम, ७ करोड बजेट

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- कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सक्षम छोरी कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
- यस कार्यक्रमबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २ लाख ७५ हजार छात्रा लाभान्वित हुने कोशी प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
- सरकारले १०० वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड राख्न १० करोड र शिक्षा तथा खेलकुदका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
१ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सक्षम छोरी कार्यक्रम चलाउने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई लक्षित गरी सरकारले सो कार्यक्रम घोषणा गरेका हो ।
सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुर लिङ्थेपले सक्षम छोरी कार्यक्रमका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
यो कार्यक्रमबाट २ लाख ७५ हजार छात्रा लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
प्रदेश सरकारले १०० वडा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड राख्नका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा र खेलकुदका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
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