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विश्वकपमा एसियाली टोलीको गजब सुरुवात

२०८३ असार १ गते २०:१२ २०८३ असार १ गते २०:१२

रिखिराम जिसी

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जारी विश्वकपमा एसियाका ९ मध्ये चार टिमले आफ्नो पहिलो खेल खेल्दा कसैले पनि पराजय बेहोर्नु परेको छैन । जबकि चारै टिमले बलिया प्रतिद्वन्द्वीसँग सामना गर्नु परेको छ ।

रिखिराम जिसी

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत कतारले बलियो प्रतिद्वन्द्वी स्विट्जरल्याण्डलाई दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै बराबरीमा रोकेको छ ।
  • जारी विश्वकपमा हालसम्म पहिलो खेल खेलेका चारवटै एसियाली टोली अपराजित रहँदै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट सुरुवात गरेका छन् ।
  • जापानले फिफा वरीयताको आठौँ स्थानमा रहेको नेदरल्याण्ड्सलाई बराबरीमा रोक्दा दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियाले आ–आफ्नो खेल जितेका छन् ।

१ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप-२०२६ अन्तर्गत आइतबार भएको कतार र स्विट्जरल्याण्डबीचको खेलअघि धेरैको अनुमान थियो– स्विट्जरल्याण्डले सहजै जित्न सक्छ ।

विश्वकपको अनुभव, सफलतादेखि वरीयतासम्ममा स्विट्जरल्याण्डले जित्न सक्छ भन्ने अनुमान स्वभाविक थियो छ । स्विट्जरल्याण्ड १३ पटक विश्वकप खेल्दा कतार दोस्रोपटक विश्वकप खेल्दैछ । फिफा वरीयतामा स्विट्जरल्याण्ड १९औं स्थानमा रहँदा कतार ४९औं स्थानमा छ । यी आधारमा पनि खेल स्विट्जरल्याण्डको पक्षमा जाने धेरैले अनुमान लगाएका थिए ।

तर आइतबारको खेलमा नतिजा त्यस्तो आएन । कतारले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आफूभन्दा ३० औं स्थान माथि रहेको स्विट्जरल्याण्डलाई बराबरीमा रोक्न सफल भयो । स्विट्जरल्याण्डले १७ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत लिएको अग्रतालाई कतारले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा पुगेर रोकिदियो ।

सन् २०२२ को विश्वकपमा आयोजक भएर विश्वकपमा प्रवेश गरेको कतारले यसपटक छनोट चरण पार गरेर खेलिरहेको छ । अघिल्लो विश्वकपमा घरेलु मैदानमा जितविहीन बनेको कतारले यसपटक पहिलो खेलमै चमत्कार गर्‍यो । एसियाली राष्ट्रको रुपमा प्रवेश गरेको कतारले बलियो राष्ट्रलाई बराबरीमा रोक्न सफल भयो ।

यसअघिका विश्वकपमा खास प्रदर्शन गर्न नसकेको कतारसहितका एसियाली राष्ट्रहरूले यसपटकको विश्वकपमा राम्रो सुरुवात गरेका छन् । एसिया क्षेत्रबाट ९ राष्ट्र विश्वकपमा छनोट भएका छन् । जस मध्ये हालसम्म ४ टोलीले पहिलो खेल खेलिसकेका छन् । ४ वटै टोली अपराजित छन् । कतारले स्विट्जरल्याण्डलाई रोक्दा जापानले नेदरल्याण्ड्ससँग बराबरी खेल्यो ।

१३ पटक विश्वकप खेलेको स्विट्जरल्याण्ड ३ पटक क्वार्टरफाइनलसम्म पुगिसकेको छ । सन् २००६ देखि लगातार विश्वकप खेल्दै आएको स्विट्जरल्याण्ड अघिल्लो विश्वकपमा अन्तिम १६ बाट बाहिरिएको थियो ।

यस्तै जापानसँग रोकिएको नेदरल्याण्ड्स ३ पटकको उपविजेता हो । सन् १९७४, १९७८ र २०१० को विश्वकपमा फाइनलमा चुकेको नेदरल्याण्ड्स १२ पटक विश्वकप खेलिसकेको छ । नेदरल्याण्ड्स फिफा वरियतामा ८औं स्थानमा रहँदा बराबरी गरेको जापान १८औं स्थानमा छ ।

एसियाली मुलुक दक्षिण कोरियाले चेक रिपब्लिकलाई २–१ ले हराउँदा एसिया क्षेत्रको कोटाबाट विश्वकप खेल्दै आएको अस्ट्रेलियाले टर्कीमाथि सहज जित निकाल्यो । लगातार विश्वकप खेल्दै आएको दक्षिण कोरिया एसियाली क्षेत्रको पावर हाउस मानिन्छ । एसियाली क्षेत्रबाट विश्वकपमा सबैभन्दा माथि पुग्ने टोली नै यही हो । दक्षिण कोरिया सन् २००२ को विश्वकपमा चौथो बनेको थियो ।

एसियाको कोटाबाट खेल्ने अस्ट्रेलिया पछिल्लो समय लगातार विश्वकप खेल्ने टोली बनेको छ । सन् २००६ देखि अस्ट्रेलिया लगातार विश्वकप खेलिरहेको छ । सन् २००६ र २०२२ मा अस्ट्रेलिया समूह चरण पार गर्दै अन्तिम-१६ सम्म पुगेको थियो । फिफा विश्वकपमा सहभागितामै सीमित हुने एसियाली राष्ट्रहरूले पछिल्लो समय बलियो उपस्थिति देखाउन थालेका छन् ।

गत संस्करणका बिजेता अर्जेन्टिनालाई पहिलो खेलमा स्तब्ध पार्ने साउदी अरेबियादेखि स्पेन र जर्मनीलाई हराउँदै समूह विजेता बन्ने जापान एसियाली राष्ट्र हुन् । युरोपेली र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरुको वर्चस्व रहने फिफा विश्वकपमा एसियाली टोलीहरूले पनि विस्तारै आफ्नो छुट्टै अध्याय कोर्न थालेका छन् ।

सन् १९३८ मा भएको तेस्रो विश्वकपबाट एसियाली राष्ट्रहरुले सहभागिता जनाउन थालेका हुन् । एसियाली राष्ट्र इन्डोनियसाले डच इस्ट इन्डिजको नामबाट पहिलोपटक विश्वकप खेलेको थियो । त्यसयता विश्वकप खेल्दै आएका एसियाली राष्ट्रहरूले उपाधि जित्न भने सकेको छैन ।

सहभागी हुन थालेको २८ वर्षपछि एसियाली राष्ट्रले पहिलो जित निकालेको थियो । सन् १९६६ को विश्वकपमा इटालीलाई १–० ले पराजित गर्दै उत्तर कोरिया विश्वकपमा जित निकाल्ने पहिलो एसियाली राष्ट्र बन्यो । दोस्रो चरण पुग्न एसियाली राष्ट्रलाई ५६ वर्ष लाग्यो । साउदी अरब सन् १९९४ को विश्वकपको नकआउट चरणमा पुगेको थियो । नकआउटमा पुग्ने साउदी पहिलो एसियाली राष्ट्र हो ।

सन् २००२ मा दक्षिण कोरिया सेमिफाइनलसम्म पुग्नु नै हालसम्म पनि कुनै पनि एसियाली राष्ट्रले विश्वकपमा पाएको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । त्यतिबेला दक्षिण कोरियाले इटाली र स्पेन जस्ता बलियो राष्ट्रलाई पन्छाउँदै सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । तर जर्मनीसँग पराजित हुँदा चौथो स्थानमा सीमित रहन पुग्यो ।

अघिल्लो विश्वकपमा ३ एसियाली राष्ट्रले अन्तिम–१६ सम्म स्थान बनाएका थिए । जुन हालसम्म एउटै संस्करणमा सबैभन्दा धेरै एसियाली राष्ट्रले समूह चरण पार गरेका थिए । तर नकआउट अर्थात अन्तिम-१६ मा अस्ट्रेलिया अर्जेन्टिनासँग, जापान क्रोएसियासँग, दक्षिण कोरिया ब्राजिलसँग पराजित हुँदै बाहिरिएका थिए ।

एसियाली राष्ट्र साउदी अरेबियाले सन् २०२२ को विश्वविजेता अर्जेन्टिनालाई समूह चरणको पहिलो खेलमा पराजित गरेर विश्व फुटबललाई नै आश्चर्यमा पारेको थियो । यस्तै जापानले पनि पूर्व विश्वविजेता जर्मन र स्पेनलाई हराउँदै समूह विजेता बन्दै नकआउटमा प्रवेश गरेको थियो ।

एसियाली देश विश्वकप
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
रिखिराम जिसी
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