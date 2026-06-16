आत्मघाती गोलले हारबाट जोगियो बेल्जियम

२ असार, काठमाडौं । आत्मघाती गोलले बेल्जियम फिफा विश्वकप–२०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा हारबाट जोगिएको छ ।
सिएटल स्टेडियममा भएको खेलमा बेल्जियम इजिप्टसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको हो ।
खेलको १९औं मिनेटमा इजिप्टका इमाम आशौरले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर, ६६औं मिनेटमा आत्मघाती गोल हुँदा इजिप्ट जितबाट टाढा रहनुप¥यो ।
इजिप्टका मोहम्मद हानीले गरेको प्रहार आफ्नो गोलपोष्ट छिरेपछि बेल्जियम खेलमा फर्किएको थियो ।
समूह ‘जी’ मा रहेका बेल्जियम र इजिप्टले समान एकएक अंक जोडेका छन् । इरान र न्यूजिल्यान्डले भने खेल्न बाँकी छ ।
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