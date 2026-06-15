केप भर्डेसँग बराबरीमा रोकियो स्पेन

१ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप–२०२६ मा नवप्रवेशी केप भर्डेसँग पूर्व विश्वविजेता स्पेन बराबरीमा रोकिएको छ ।
अमेरिकाको एटलान्टास्थित एट्लान्टा रंगशालामा भएको खेलमा गोलकिपर भोजिन्हाको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा केप भर्डेले स्पेनलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको हो ।
सन् २०१० को विश्वविजेता स्पेनले पहिलोपटक विश्वकप खेलिरहेको केप भर्डेमाथि खेलभर नै दबाब सिर्जना गरेपनि गोल गर्न सकेन । स्पेनले ७४ प्रतिशत खेल पोजिशन बनाएको थियो । ८ वटा सर्ट अन टार्गेट प्रहार गरेको थियो । जसलाई केप भर्डेका गोलकिपर भोजिन्हाले विफल बनाए ।
जसका कारण फिफा वरियताको तेस्रो स्थानमा रहेको स्पेन ६४औं स्थानमा रहेको केप भर्डेसँग बराबरीमा रोकिन पुग्यो ।
गोल निकाल्न नसक्दा स्पेनले टोलीका स्टार खेलाडी लामिन यामाल र निको विलियम्सलाई पनि मैदानमा उत्राएको थियो । तर, सफल हुन सकेन ।
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