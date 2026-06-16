बराबरीमा रोकिए साउदी अरब र उरुग्वे

२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप–२०२६ मा उरुग्वे र साउदी अरबले बराबरी खेलेका छन् । अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मियामी स्टेडियममा मंगलबार बिहान भएको खेलमा दुवै टोली १–१ बराबरीमा रोकिएका हुन् ।
साउदीले खेलको ४१औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । अब्दुल्लाह अलाम्रीले गोल गर्दै साउदीलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर, खेलको अन्त्यतिर उरुग्वे खेलमा फर्कियो । ८०औं मिनेटमा उरुग्वेका लागि म्याक्सी अराजोले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए ।
त्यसपछि दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेन र खेल बराबरीमा सकियो । बल पोजिसनमा उरुग्वे अघि रहेपनि थप गोल गर्न सकेन । खेलभर सर्ट अन टार्गेट उरुग्वेले ११ पटक र साउदीले ३ पटक प्रहार गरेका थिए ।
यो खेलसँगै समूह ‘एच’ मा ४ वटै टोलीले पहिलाे खेलपछि समान एक अंक जोडेका छन् । यसअघि स्पेन र केप भर्डे पनि १–१ को बराबरी खेलेका थिए ।
यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा बेल्जियम र इजिप्ट १–१ को बराबरीमा रोकिएका थिए । आजको तेस्रो खेलमा इरान र न्यूजिल्यान्ड भिड्नेछन् । उक्त खेल बिहान पौने ७ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
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