अमेरिकाको २५०औं स्वतन्त्रता दिवस : खराब मौसमका बाबजुद ट्रम्पको सम्बोधन

२१ असार, काठमाडौं । अमेरिकाले आफ्नो स्वतन्त्रताको २५० वर्ष पुगेको अवसरमा देशभर ऐतिहासिक ‘अमेरिका २५०’ उत्सव मनाइरहेको छ। ४ जुलाई १७७६ मा उत्तर अमेरिकाका १३ बेलायती उपनिवेशहरूले स्वतन्त्रताको घोषणा मार्फत बेलायतबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए।
सोही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा शनिबार ५० वटै राज्यहरूमा परेड, साङ्गीतिक कन्सर्ट र आतसबाजीसहित भव्य कार्यक्रमहरू आयोजना गरिए।
यद्यपि, खराब मौसम, भीषण गर्मी र आँधीबेहरीले केही स्थानहरूका कार्यक्रमलाई प्रभावित बनायो। यसका बाबजुद पनि लाखौँ मानिसहरू उत्सवमा सहभागी भएका छन्।
खराब मौसमका कारण वासिङ्टन र फिलाडेल्फियामा अवरोध
राजधानी वासिङ्टन डीसीस्थित नेसनल मलमा आयोजित ह्वाइट हाउसको ‘फ्रिडम २५०’ उत्सव शनिबार राति आँधीबेहरीका कारण केही समयका लागि अवरुद्ध भयो।
साँझ करिब ७ बजे मौसम विभागले चट्याङ र आँधीबेहरीको चेतावनी दिएपछि सुरक्षाका कारण हजारौँ उपस्थित दर्शकहरूलाई नेसनल मल खाली गर्न आदेश दिइयो। मानिसहरूलाई नजिकैका सङ्घीय भवनहरू, सङ्ग्रहालय र टेन्टहरूमा आश्रय लिन लगाइएको थियो।
यसैगरी, फिलाडेल्फियाको बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन पार्कवेमा आयोजित ‘वन फिली: युनिटी कन्सर्ट फर अमेरिका’ पनि खराब मौसमकै कारण रोकियो। उक्त कन्सर्टमा क्रिस्टिना अगुइलेरा, विल स्मिथ जस्ता प्रख्यात कलाकारहरूको प्रस्तुति तय गरिएको थियो।
यसअघि शनिबार बिहान वासिङ्टन डीसीको स्वतन्त्रता दिवसको परेड पनि अत्यधिक गर्मीका कारण रद्द गरिएको थियो।
ट्रम्पको सम्बोधन : कुनै पनि कुराले हाम्रो उत्सव रोक्न सक्दैन
मौसममा सुधार आएपछि राति ९:४५ बजे नेसनल मलका गेटहरू पुनः खोलिएका थिए। केही घण्टाको ढिलाइपछि राति करिब ११:१५ बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मञ्चमा देखा परे।
उनले मौसम खराब हुँदाहुँदै पनि फर्केर आएका हजारौँ दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिए।
‘म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उनीहरूले सही काम गरे, उनीहरूले चट्याङ देखेका थिए। मैले भनेको थिएँ, बिहानको ४ बजे एक जना मात्रै व्यक्तिको अगाडि बोल्नु परे पनि म यहाँ आउनेछु, हामीलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन,’ ट्रम्पले सम्बोधनका क्रममा भने।
आफ्ना एक कर्मचारीले कार्यक्रम अर्को हप्ता सार्न सुझाव दिएको तर आफूले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनले बताए। ‘यो २५०औँ वार्षिकोत्सव हो, योभन्दा ठूलो दिन अरू हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आतसबाजी
ट्रम्पको सम्बोधनपछि वासिङ्टन डीसीको आकाशमा ४० मिनेट लामो र इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आतसबाजी प्रदर्शन गरिएको थियो। ‘पाइरोटेक्निको’ नामक कम्पनीले तयार पारेको यस आतसबाजीमा करिब ८ लाख ५० हजार वटा पटाकाहरू पड्काइएको थियो।
यद्यपि, राष्ट्रिय निकुञ्ज सेवाका अधिकारीहरूले यसले सहरमा प्रदूषण बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
यसैबीच, न्युयोर्कको हडसन नदीमा ऐतिहासिक पानीजहाजहरू र लडाकु विमानहरूको भव्य परेड निकालिएको थियो। साथै, राति न्युयोर्कको प्रख्यात ब्रुकलिन ब्रिजमा आतसबाजीका कारण आगलागी भए पनि तत्कालै नियन्त्रणमा लिइएको र कुनै मानवीय क्षति नभएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
पोप र पूर्व राष्ट्रपतिहरूको सन्देश
यस ऐतिहासिक दिनमा अमेरिकाका चार जीवित पूर्व राष्ट्रपतिहरू (बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्लु बुस, बाराक ओबामा र जो बाइडेन) ले २५०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आ-आफ्ना सन्देश जारी गरेका छन्।
उनीहरूले अमेरिकाको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्रताका लागि दिइएको बलिदानको स्मरण गरे। क्लिन्टनले भने वर्तमान प्रशासनको नीतिहरूप्रति कडा आलोचना गर्दै सन्देश दिएका थिए।
त्यस्तै, आप्रवासी नीतिलाई लिएर ट्रम्प प्रशासनसँग मतभेद राख्दै आएका पोप लियो चौधौंले ४ जुलाईको दिन इटालीको लाम्पेडुसा टापुस्थित एक आप्रवासी चिहानमा प्रार्थना गरेर बिताए।
पछि उनले होली सीका लागि अमेरिकी राजदूत ब्रायन बर्चलाई भेटेर अमेरिकाको २५०औं स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना आदानप्रदान गरेका थिए।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
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