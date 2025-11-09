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आईएमएफ उच्चस्तरीय टोलीले सरकार र सांसदसँग गर्‍यो अर्थतन्त्रबारे छलफल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २१ गते १६:११

२१ असार, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) एसिया तथा प्रशान्त विभागकी उपनिर्देशक डा. सोनाली जैन–चन्द्रा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण सम्पन्न गरेको छ ।

टोलीले नेपाल सरकार तथा संसद्को अर्थ समितिका सांसदहरूसँग नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामबारे छलफल गरेको आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालका लागि आईएमएफका मिसन प्रमुख डा. सरवत जहाँ र नेपालका लागि आईएमएफका आवासीय प्रतिनिधि प्रणव गुप्ता सहभागी थिए । भ्रमणका क्रममा टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टसँग भेटेको थियो ।

भेटघाटका क्रममा नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा संरचनागत सुधारका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउने नीतिगत प्राथमिकताहरूका विषयमा छलफल भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

आईएमएफ टोलीले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सदस्यहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । त्यसक्रममा आईएमएफ टोलीले नेपालसँगको साझेदारी र हालै सम्पन्न भएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।

सो अवसरमा सांसदहरूले नेपालको आर्थिक प्राथमिकता र सुधारका एजेन्डाबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

भ्रमण सम्पन्न भएपछि डा. जैन–चन्द्राले अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र संसदीय अर्थ समितिका सदस्यहरूसँगको छलफल फलदायी भएको बताइन् । ‘यस क्रममा विभिन्न क्षेत्रका दृष्टिकोणहरू सुन्न पायौँ । नेपालको आर्थिक विकास एवं सुधारका प्रयासहरूमा हाम्रो बलियो साझेदारी निरन्तर रहनेछ,’ उनले भनिन् ।

आईएमएफ
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