संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : वर्षमान पुन

२५ असार, काठमाडौँ । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइसम्बन्धी छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हतारमा भन्दा पनि प्रक्रियासम्मत ढंगले सुनुवाइ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गर्ने समयसीमाभन्दा पनि प्रक्रिया, पारदर्शिता र गुणस्तरीय छलफल बढी महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको योग्यता, क्षमता, कार्ययोजना र प्रतिबद्धताबारे नागरिकले स्पष्ट रूपमा जानकारी पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई भविष्यमा थप जिम्मेवार बनाउने उनले बताए।
‘आगामी सुनुवाइहरूलाई व्यवस्थित गरेर लैजाऔँ, प्रभावकारी बनाऔँ। हतारमा नगरौँ, तर सुनुवाइ गर्दा प्रक्रियासम्मत र पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्छ,’ सांसद पुनले बैठकमा भने, ‘बहुमत प्राप्त दलको नेता (प्रधानमन्त्री), प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राज्यका तीन अङ्गका प्रमुखहरू सम्मिलित विशिष्ट नेतृत्वले गरेको निर्णयको हामी सुनुवाइ गर्दैछौँ।’
उनले थपे, ‘प्रस्तावित व्यक्तिहरूबारे देश र जनताले थाहा पाउनुपर्छ। यसले उनीहरूलाई आफ्ना कार्ययोजना र प्रतिबद्धताप्रति घेराभित्र राख्न र जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ।’
आम जनस्तरबाट आउने चासो, जिज्ञासा र उजुरीलाई समितिले उम्मेदवारसमक्ष राख्ने भएकाले सुरुमा सार्वजनिक आह्वान गरेर उजुरीको गम्भीरता हेरी अलग-अलग सुनुवाइ गर्दा बढी प्रभावकारी हुने सुझाव उनले दिए।
साथै, सांसद पुनले अमेरिका लगायतका मुलुकमा हुने संसदीय सुनुवाइको उदाहरण दिँदै योग्य उम्मेदवारको क्षमता र प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा परीक्षण हुने अभ्यासबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
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