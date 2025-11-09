+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बुद्धनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका राउतको आईसीयूमा उपचार हुँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १३:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको बुद्धनगरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका ४५ वर्षीय आश्विन राउतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शरीर जलेको छ ।
  • वीर अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन डा. पियूष दाहालले राउतको अवस्था गम्भीर रहेकाले प्रारम्भिक शल्यक्रियापछि सघन कक्षमा राख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
  • काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसपी पवन भट्टराईले घटनाको समयमा राउतका श्रीमती र छोरा घरमा नभएको र आत्मदाहको कारण नखुलेको बताउनुभयो ।

२७ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको बुद्धनगरमा शनिबार बिहान आत्मदाह प्रयास गरेका ४५ वर्षीय आश्विन राउतलाई सघन कक्ष (आईसीयू) मा राखेर उपचार गर्ने तयारी गरिएको छ ।

आफ्नै घरको भान्सा कोठामा आत्मदाह प्रयास गरेका राउतलाई तत्कालै प्रहरीले उद्धार गरेर वीर अस्पताल लगेको थियो ।

उपचारमा संलग्न एक चिकित्सिकले बताए अनुसार, उनको शरीर ५० प्रतिशतभन्दा बढी जलेको छ ।

उनी अस्पताल पुग्दा नै बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको वीर अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन डा. पियूष दाहालले जानकारी दिए ।

‘५० प्रतिशतभन्दा बढी नै जलेको छ । उहाँ आउँदा बोल्नु नसक्ने हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक सर्जरी गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि आईसीयूमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।’

राउत श्रीमती र छोरासहित बुद्धनगरमा बस्दै आएका थिए । घटनाका बेला उनका श्रीमती र छोरा घरमा नरहेको पाइएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसपी पवन भट्टराईले बताए ।

उनले आत्मदाहको प्रयासको कारण भने नखुलेको बताए ।

बुद्धनगर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारत र न्युजिल्यान्डबीच व्यापार दोब्बर बनाउने लक्ष्य, १८ ठूला निर्णयमा हस्ताक्षर

भारत र न्युजिल्यान्डबीच व्यापार दोब्बर बनाउने लक्ष्य, १८ ठूला निर्णयमा हस्ताक्षर
मानव सेवा आश्रमलाई २ लाख २२ हजार २२२ रुपैयाँको श्रीपति समाज सेवा पुरस्कार

मानव सेवा आश्रमलाई २ लाख २२ हजार २२२ रुपैयाँको श्रीपति समाज सेवा पुरस्कार
दाङको घोराही उपमहानगरका शिक्षा अधिकृतमाथि वडा सदस्यद्वारा मोबिल खन्याएर दुर्व्यवहार

दाङको घोराही उपमहानगरका शिक्षा अधिकृतमाथि वडा सदस्यद्वारा मोबिल खन्याएर दुर्व्यवहार
फ्रान्स र नेपालका यी दुई मौन व्याकरण

फ्रान्स र नेपालका यी दुई मौन व्याकरण
बिचल्लीमा सुकुमवासी : बाढी पसेपछि डुबे लत्ताकपडा, नष्ट भए औषधि

बिचल्लीमा सुकुमवासी : बाढी पसेपछि डुबे लत्ताकपडा, नष्ट भए औषधि
उपाधि रक्षा अभियानमा रहेको अर्जेन्टिनालाई स्विट्जरल्यान्डको बलियो डिफेन्सको चुनौती (प्रिभ्यू)

उपाधि रक्षा अभियानमा रहेको अर्जेन्टिनालाई स्विट्जरल्यान्डको बलियो डिफेन्सको चुनौती (प्रिभ्यू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित