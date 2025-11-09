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गगनेखोलामा पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १३:२९
कर्णाली राजमार्ग (फाइल तस्वीर)

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीकोटको गगनेखोलामा गएराति गएको पहिरोका कारण कर्णाली राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।
  • सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहले बिहान ३:०० बजेदेखि नै पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको बताए ।
  • सडक डिभिजन कार्यालयले वर्षायाममा सावधानी अपनाउन र रातिको समयमा यात्रा नगर्न सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ ।

२७ असार, जुम्ला । कालीकोटको गगनेखोलामा गएराति गएको पहिरोका कारण कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहले अविरल वर्षापछि गगनेखोलामा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिए ।

कार्यालयका अनुसार पहिरो हटाउनका लागि बिहान ३:०० बजेदेखि काम भइरहेको छ । यसका लागि सडक डिभिजन सुर्खेतसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयले वर्षायाममा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाएर मात्र हिँड्न तथा रातिको समयमा यात्रा नगर्ने सबैलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । रासस

कर्णाली राजमार्ग
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