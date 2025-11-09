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कर्णालीमा बेपत्ता भएको गाडीका चालक ९ दिनपछि मृत भेटिए

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १६:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • असार १८ गते दैलेखको कर्णाली नदीमा खसेको गाडीमा सवार चालक तुलाराम सुवेदीको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • दुर्घटनामा परेको सवारीका अन्य यात्रुहरू अझै बेपत्ता रहेकाले खोजी कार्य जारी राखिएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
  • सुर्खेतबाट कालिकोट जाँदै गर्दा कर्णाली नदीमा खसेको उक्त गाडीमा सवार मेखे तिरुवाको शव यसअघि नै फेला परिसकेको थियो ।

२७ असार, काठमाडौं । असार १८ गते कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएको गाडीमा सवार अर्का एक जनाको शव पनि फेला परेको छ ।

अछाम तुर्माखाँद गा.पा. २ जमगडा स्थित कर्णाली नदीको किनारमा बेवारिसे अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उक्त शव दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका सवारी चालक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–माझिगाउँ बस्ने तुलाराम सुवेदी रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

यसअघि पचालझरना गाउँपालिका–९ कालीकोटका मेखे तिरुवाको शव फेला परेको थियो ।

उक्त मृतक सुवेदी र मेखेसहित उक्त गाडीमा रास्कोट नगरपालिका–२ खड्कागाउँका सिर्जना खड्का र सहचालक रामप्रसाद सुवेदी सवार थिए ।

असार १८ गते सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ गइरहेको कप्र ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको गाडी दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ साङगेतडामा दुर्घटना भएको थियो ।

सडकबाट उक्त गाडी कर्णाली नदीमा खसेर यात्रुसहित बेपत्ता भएको थियो ।

कर्णाली
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