आलोचनापछि सञ्चारमन्त्रीको अर्को कविता- हामी आगोका लप्का निभाउन दिनरात लागेका छौं

२७ असार, काठमाडौं । तीन वर्षअघि प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहपछि लेखिएको आफ्नो कविता अहिले भाइरल भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फेरि अर्को कविता लेखेका छन् ।
शनिबार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक कवितामा मन्त्री तिमिल्सिनाले अहिले आगोका लप्का निभाउन आफूहरू रातदिन लागेको दाबी गर्दै एकदिन निभाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
यस्तो छ उनको कविता :
मैले भनेको थिएँ–
‘उनको शरीरमा फैलिएको आगोको एक लप्का
तिम्रो दिमागमा पनि लगाऊ
र निभाऊ सम्भावित आगोका लप्काहरू!’
र आज केही वर्षपछि
मेरो दिमागमा नि:सन्देह
एक हैन, असङ्ख्य लप्का लागेको छ
र अनेक कोणबाट सोचमग्न छु–
कसरी निभाउने सम्भावित आगोका लप्काहरू?
र कसरी बनाउने आगोका लप्का बिनाको समय?
हिजो प्रश्नमा म रोकिन सक्थेँ
तर आज, सक्दिन।
र प्रश्न हैन, जवाफ
समयले मसँग पनि मागिरहेको छ।
र, तिनै जवाफ शब्दमा हैन
कर्ममा लेख्न म बसेको छु
केही समयदेखि।
हामी जान्दछौँ–
हिजो
आगोका लप्काहरूलाई
नजरअन्दाज गरिएका कारण
समयमै ननिभाइएका कारण
आज
हामी ‘प्रश्न’को घेराबाट
‘जवाफ’को कठघरामा
आइपुगेका छौँ।
र हामी
आगोका लप्काहरू निभाउन
दिनरात लागेका छौं
लागिरहनेछौँ
सेवक भएर
निभाइ छाड्नेछौँ
सबैसबै सम्भावित आगोका लप्काहरू !
यसअघि नयाँबानेश्वरको तत्कालीन संसद् भवनअगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्दा मन्त्री तिमिल्सिनाले तत्कालीन सरकारको विरोध गर्दै कविता लेखेका थिए । जसमा आचार्य जल्दा तत्कालीन सत्ताधारी शक्ति सुरक्षा घेरामा रहेको भन्दै नजलेको बिम्ब प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तो थियो, तिमिल्सिनाले पहिले लेखेको कविता :
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