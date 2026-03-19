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आलोचनापछि सञ्चारमन्त्रीको अर्को कविता- हामी आगोका लप्का निभाउन दिनरात लागेका छौं

तीन वर्षअघि प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहपछि लेखिएको आफ्नो कविता अहिले भाइरल भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फेरि अर्को कविता लेखेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १८:३५

२७ असार, काठमाडौं । तीन वर्षअघि प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहपछि लेखिएको आफ्नो कविता अहिले भाइरल भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फेरि अर्को कविता लेखेका छन् ।

शनिबार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक कवितामा मन्त्री तिमिल्सिनाले अहिले आगोका लप्का निभाउन आफूहरू रातदिन लागेको दाबी गर्दै एकदिन निभाएरै छाड्ने बताएका छन् ।

यस्तो छ उनको कविता :

मैले भनेको थिएँ–

‘उनको शरीरमा फैलिएको आगोको एक लप्का

तिम्रो दिमागमा पनि लगाऊ

र निभाऊ सम्भावित आगोका लप्काहरू!’

र आज केही वर्षपछि

मेरो दिमागमा नि:सन्देह

एक हैन, असङ्ख्य लप्का लागेको छ

र अनेक कोणबाट सोचमग्न छु–

कसरी निभाउने सम्भावित आगोका लप्काहरू?

र कसरी बनाउने आगोका लप्का बिनाको समय?

हिजो प्रश्नमा म रोकिन सक्थेँ

तर आज, सक्दिन।

र प्रश्न हैन, जवाफ

समयले मसँग पनि मागिरहेको छ।

र, तिनै जवाफ शब्दमा हैन

कर्ममा लेख्न म बसेको छु

केही समयदेखि।

हामी जान्दछौँ–

हिजो

आगोका लप्काहरूलाई

नजरअन्दाज गरिएका कारण

समयमै ननिभाइएका कारण

आज

हामी ‘प्रश्न’को घेराबाट

‘जवाफ’को कठघरामा

आइपुगेका छौँ।

र हामी

आगोका लप्काहरू निभाउन

दिनरात लागेका छौं

लागिरहनेछौँ

सेवक भएर

निभाइ छाड्नेछौँ

सबैसबै सम्भावित आगोका लप्काहरू !

यसअघि नयाँबानेश्वरको तत्कालीन संसद् भवनअगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्दा मन्त्री तिमिल्सिनाले तत्कालीन सरकारको विरोध गर्दै कविता लेखेका थिए । जसमा आचार्य जल्दा तत्कालीन सत्ताधारी शक्ति सुरक्षा घेरामा रहेको भन्दै नजलेको बिम्ब प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तो थियो, तिमिल्सिनाले पहिले लेखेको कविता :

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डा. विक्रम तिमिल्सिना प्रेमप्रसाद आचार्य
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