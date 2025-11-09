कोइराला निवासमा शेखर-प्रकाशशरण भेटवार्ता

२७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र नेता डा. प्रकाशशरण महतबीच भेटवार्ता भएको छ ।
कांग्रेसको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उनीहरूबीच विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा शनिबार भेट भएको हो ।
नेता महतले कोइराला निवासमा भएको भेटको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘कोइरला निवास विराटनगरमा,’ उनले तस्बिरसँगै लेखेका छन् । भेटका क्रममा भएको कुराकानीका बारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।
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