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कोइराला निवासमा शेखर-प्रकाशशरण भेटवार्ता

कांग्रेसको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उनीहरूबीच विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा शनिबार भेट भएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १७:२९

२७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र नेता डा. प्रकाशशरण महतबीच भेटवार्ता भएको छ ।

कांग्रेसको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उनीहरूबीच विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा शनिबार भेट भएको हो ।

नेता महतले कोइराला निवासमा भएको भेटको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘कोइरला निवास विराटनगरमा,’ उनले तस्बिरसँगै लेखेका छन् । भेटका क्रममा भएको कुराकानीका बारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपाली काँग्रेस
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