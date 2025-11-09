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प्रतिनिधिसभा नियमावली विरुद्धको रिटमा ३१ असारका लागि तोकियो पेसी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १४:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ३१ असारका लागि पेसी तोकेको छ।
  • सत्ता पक्षले संविधानसँग बाझिने गरी नियमावली पारित गरेको भन्दै कांग्रेसले उक्त नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
  • कांग्रेसले सत्ता पक्षले गरेको कामलाई संवैधानिक छलकपटको संज्ञा दिँदै १७ जेठमा पारित गरिएको नियमावली बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ।

२६ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली विरुद्ध दायर गरेको रिटमा ३१ असारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संसदीय दल मार्फत सर्वोच्च अदालतमा नियमावली विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

१७ जेठमा सत्ता पक्षले बहुमतको बलमा संविधानसँग बाझिने गरी नियमावली पारित गरेको भन्दै बदरको माग गर्दै कांग्रेसको संसदीय दल अदालत गएको छ ।

सत्ता पक्षले संविधानसँग बाझिने गरी नियमावली पारित गरेको भन्दै कांग्रेसले संवैधानिक छलकपट गरेको ठहर गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधिसभा नियमावली सर्वोच्‍च अदालत
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