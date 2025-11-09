+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण : महानगर प्रहरी बलका कर्मचारीलाई निलम्बन गरिने

पीडित परिवारसँग भएको सहमित अनुसार उक्त दिन घटनास्थलको अग्रभागमा खटिएका महानगरीय प्रहरी बलका कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंबाट लेखी पठाउने सहमति भएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते १८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणमा संलग्न काठमाडौं महानगरका प्रहरी कर्मचारीलाई छानबिन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि निलम्बन गर्ने सहमति भएको छ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उक्त घटनामा खटिएका कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • घटनाको छानबिन गर्न डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

२८ असार, काठमाडौं । गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणमा जोडिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी बलका कर्मचारीलाई निलम्बन गरिने भएको छ ।

पीडित परिवारसँग भएको सहमित अनुसार उक्त दिन घटनास्थलको अग्रभागमा खटिएका महानगरीय प्रहरी बलका कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंबाट लेखी पठाउने सहमति भएको हो ।

सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘घटना घटेको दिन उक्त घटनास्थलमा फिल्डमा अग्रभागमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिका महानगरीय प्रहरी बलका कर्मचारीलाई पछि छानबिन आयोगको प्रतिवेदन/सिफारिस बमोजिम जाने गरी हाललाई निलम्बन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यलय, काठमाडौंबाट लेखी पठाउने ।’

महाननर प्रहरीले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आफ्नो मोटरसाइकलमा ह्विललक लगाएको विषयमा विवाद भएपछि नेपालीले बिहीबार आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए । उपचारको क्रममा भोलिपल्ट शुक्रबार उनको वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।

त्यसपछि सोधपुछका लागि भन्दै प्रहरीले महानर प्रहरी र घटनाका प्रतक्ष्यदर्शीलाई बोलाएको थियो । सोधपुछ तथा घटना विवरण कागज गराएर प्रहरीले आज मात्रै उनीहरूलाई छाडेको छ ।

यो घटनाको छानबिन गर्न काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीमा कार्यरत डीआईजी गोविन्द थपलियाको कमान्डमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कुवेत र इराकमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन दूतावासको आग्रह 

कुवेत र इराकमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन दूतावासको आग्रह 
मिटरब्याज पीडितको मार्चपास : दैनिक २० किलोमिटर हिँडाइ, सुन्निन थाले पैताला

मिटरब्याज पीडितको मार्चपास : दैनिक २० किलोमिटर हिँडाइ, सुन्निन थाले पैताला
रुकुमपूर्वमा दुई गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार

रुकुमपूर्वमा दुई गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
गृहमन्त्री सुधनले गणेशकी श्रीमतीलाई दिलाए नागरिकता

गृहमन्त्री सुधनले गणेशकी श्रीमतीलाई दिलाए नागरिकता
नेपाल भलिबल लिगका ६ वटै टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

नेपाल भलिबल लिगका ६ वटै टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त
सडकमा पोखिँदै छ नागरिक असन्तोष

सडकमा पोखिँदै छ नागरिक असन्तोष

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित