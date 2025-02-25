सेनेगलका प्रशिक्षक पापे थियाउ बर्खास्त

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- फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम ३२ बाट बाहिरिएपछि सेनेगलले मुख्य प्रशिक्षक पापे थियाउलाई बर्खास्त गरेको छ।
- सेनेगल फुटबल महासंघले राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शनको मूल्याङ्कन गर्दै थियाउ र उनको प्राविधिक टोलीको जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
- अन्तिम ३२ को खेलमा बेल्जियमविरुद्ध दुई गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा सेनेगल ३–२ ले पराजित भई विश्वकपबाट बाहिरिएको थियो।
२९ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम ३२ बाट बाहिरिएपछि सेनेगलले राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पापे थियाउलाई बर्खास्त गरेको छ ।
सेनेगल फुटबल महासंघ (एफएसएफ) ले शनिबार बसेको कार्यसमिति बैठकपछि थियाउ र उनको सम्पूर्ण प्राविधिक टोलीको जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन र भविष्यको सम्भावनाको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि सेनेगली फुटबलको हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
थियाउ डिसेम्बर २०२४ देखि सेनेगलको मुख्य प्रशिक्षक थिए । विश्वकपको समूह चरणमा सेनेगलले फ्रान्स र नर्वेसँग लगातार हार बेहोरे पनि इरानलाई ५–० ले पराजित गर्दै उत्कृष्ट तेस्रो स्थानमा रहने टोलीका रूपमा नकआउट चरणमा पुगेको थियो ।
अन्तिम ३२ मा बेल्जियमविरुद्ध सेनेगल ८५औं मिनेटसम्म २–० ले अगाडि थियो । तर अन्तिम पाँच मिनेटमा दुई गोल खाएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो । अतिरिक्त समयको अन्त्यतिर युरी टिलेमान्सले पेनाल्टीमा गोल गरेपछि सेनेगल ३–२ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो ।
विश्वकपबाट निराशाजनक बहिर्गमनपछि सेनेगल फुटबल महासंघले प्रशिक्षक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब महासंघले नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
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