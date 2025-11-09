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सरकारको १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मक : सांसद खरेल

सरकारको गति सुस्त भएको र अपेक्षित परिणाम नआएको जनगुनासोका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै सांसद खरेलले जनताको धैर्यता र सुझावलाई आफूले सम्मान गर्ने बताए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १८:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले सरकारको १०० दिने कार्यकाल सुशासनको दृष्टिले सकारात्मक रहेको बताए ।
  • सांसद खरेलले बजेट पारित भई कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेकाले संसद्को १४ दिने स्थगनलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका हुन् ।
  • उनले सरकारको कार्यशैली सुधार गर्न रचनात्मक दबाब दिने र सांसदहरूले यस अवधिमा जनचासोका विषय बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।

३१ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले सरकारको सुरुवाती १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

संसद् बैठक आगामी १४ साउनसम्मका लागि स्थगित भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद खरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

बजेट पारित भई कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको अवस्थामा सदन १४ दिनका लागि स्थगित हुनुलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएका हुन् ।

यस अवधिलाई सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको घरदैलोमा पुग्ने र जनचासोका विषयहरू बुझ्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै उनले छोटो अवधिमै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक नहुने तर्क गरे ।

सरकारको गति सुस्त भएको र अपेक्षित परिणाम नआएको जनगुनासोका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै सांसद खरेलले जनताको धैर्यता र सुझावलाई आफूले सम्मान गर्ने बताए ।

कतिपय त्रुटि र कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै सुशासनको यात्रालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई रचनात्मक दबाब दिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

जगदीश खरेल रास्वपा
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