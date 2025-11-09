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स्याङ्जामा पहिरोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १२:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–६ मा अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोमा पुरिएर ६५ वर्षीय धनबहादुर थापाको मृत्यु भएको छ ।
  • गोठमा काम गरिरहेका बेला माथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिँदा थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।
  • प्रहरीका अनुसार पहिरोले गोठ पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने एक भैंसी मरेको र एउटा बंगुर घाइते भएको छ ।

३२ असार, स्याङ्जा । अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा पुरिँदा स्याङ्जामा एकजनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोले गोठ पुरिँदा दुई चौपायामा समेत क्षति पुगेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार बिहीबार बिहान गल्याङ नगरपालिका–६ बनपालेका ६५ वर्षीय धनबहादुर थापा आफ्नै गोठमा काम गरिरहेका बेला माथिबाट अचानक पहिरो खसेको थियो । ढुंगा-माटोले बनेको खरले छाएको एकतले कच्ची गोठमाथि पहिरो खस्दा थापा गोठसहित पुरिएका थिए ।

प्रहरी बिहान नै घटनास्थल पुगेपछि स्थानीयवासीसँग मिलेर पहिरो पन्छाउने काम सुरु गरेको थियो । उद्धारका क्रममा धनबहादुर थापा मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले जानकारी दिए ।

पहिरोले गोठमा बाँधिएको एक भैंसी पनि मरेको छ । त्यस्तै एउटा बंगुर घाइते अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

लगातारको वर्षाका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम बढेकाले सतर्क रहन प्रहरीले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

पहिरो
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