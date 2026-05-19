९ असार, संखुवासभा । उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्ग अन्तर्गत संखुवासभाको खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ ।
अविरल बर्षासँगै आएको पहिरोले उत्तर-दक्षिण कोशी सडक खण्डको भोटखोला गाउँपालिका क्षेत्रका ठाउँ-ठाउँमा पहिरो खसेर खाँदबारी—किमाथाङ्का सडक अवरुद्ध भएको छ ।
शनिबार राति बर्षासँगै आएको पहिरोले उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत संखुसभाको खाँदबारी–किमाथाङ्का भोटखोला गाउँपालिका —३ सिरेक देखि हटिया सडक खण्डको ८८ किलोमिटरदेखि एक सय ३ किलोमिटरसम्म सडक अवरुद्ध भएको उत्तर दक्षिण कोशी सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर राम गुरुङले बताए ।
पहिरो खसेर खाँदबारी—किमाथाङ्का सडकको भोटखोला—३ सिरेक डाँडादेखि गाउँपालिका केन्द्र हटियासम्मको करिश १५ किलोमिटर सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको सडक कार्यालयका प्रमुख गुरुङले बताए ।
पहिरो हटाउन सुरु गरिएको भए पनि ठूलो-ठूलो पहिरो र लगातार भारी वर्षाका कारण सडक खुलाउन कठिन भएको प्रमुख गुरुङले बताए । पहिरोले भोटखोला —३ स्थित थोराङ खोलाको डाइभर्सन समेत बगाएको छ । बाढीले थारोङ खोलामा राखिएको ४ वटा डाइभर्सन बगाएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी पहिरोले खाँदबारी–किमाथाङ्का खण्डको मकालु गाउँपालिका —३ अल्फाटेमा पहिरोले अवरुद्ध सडक एकतर्फी सुचारु भएको छ । सडक माथिबाट खसेको पहिरो हटाएपछि मङ्गलबा देखि उत्त, सडक एकतर्फी सुचारु भएको सडक कार्यालयले जनाएको छ ।
माथिल्लो क्षेत्रमा लगातार ठूलो वर्षा भइरहेका कारण सडक खुलाउन सकिएको छैन । पहिरोका कारण उक्त सडकखण्डमा सवारी साधन आवतजावत पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् ।
निरन्तर वर्षा र थप पहिरो खस्ने जोखिमका कारण सडक खुलाउने काम तत्काल अघि बढाउन कठिन भएको उत्तर दक्षिण कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4