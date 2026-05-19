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पहिरोले खाँदबारी–किमाथाङ्‍का सडक ठाउँ-ठाउँमा अवरुद्ध

उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्ग अन्तर्गत संखुवासभाको खाँदबारी–किमाथाङ्‍का सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १६:४१

९ असार, संखुवासभा । उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्ग अन्तर्गत संखुवासभाको खाँदबारी–किमाथाङ्‍का सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ ।

अविरल बर्षासँगै आएको पहिरोले उत्तर-दक्षिण कोशी सडक खण्डको भोटखोला गाउँपालिका क्षेत्रका ठाउँ-ठाउँमा पहिरो खसेर खाँदबारी—किमाथाङ्का सडक अवरुद्ध भएको छ ।

शनिबार राति बर्षासँगै आएको पहिरोले उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत संखुसभाको खाँदबारी–किमाथाङ्का भोटखोला गाउँपालिका —३ सिरेक देखि हटिया सडक खण्डको ८८ किलोमिटरदेखि एक सय ३ किलोमिटरसम्म सडक अवरुद्ध भएको उत्तर दक्षिण कोशी सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर राम गुरुङले बताए ।

पहिरो खसेर खाँदबारी—किमाथाङ्का सडकको भोटखोला—३ सिरेक डाँडादेखि गाउँपालिका केन्द्र हटियासम्मको करिश १५ किलोमिटर सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको सडक कार्यालयका प्रमुख गुरुङले बताए ।

पहिरो हटाउन सुरु गरिएको भए पनि ठूलो-ठूलो पहिरो र लगातार भारी वर्षाका कारण सडक खुलाउन कठिन भएको प्रमुख गुरुङले बताए । पहिरोले भोटखोला —३ स्थित थोराङ खोलाको डाइभर्सन समेत बगाएको छ । बाढीले थारोङ खोलामा राखिएको ४ वटा डाइभर्सन बगाएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी पहिरोले खाँदबारी–किमाथाङ्का खण्डको मकालु गाउँपालिका —३ अल्फाटेमा पहिरोले अवरुद्ध सडक एकतर्फी सुचारु भएको छ । सडक माथिबाट खसेको पहिरो हटाएपछि मङ्गलबा देखि उत्त, सडक एकतर्फी सुचारु भएको सडक कार्यालयले जनाएको छ ।

माथिल्लो क्षेत्रमा लगातार ठूलो वर्षा भइरहेका कारण सडक खुलाउन सकिएको छैन । पहिरोका कारण उक्त सडकखण्डमा सवारी साधन आवतजावत पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् ।

निरन्तर वर्षा र थप पहिरो खस्ने जोखिमका कारण सडक खुलाउने काम तत्काल अघि बढाउन कठिन भएको उत्तर दक्षिण कार्यालयले जनाएको छ ।

खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक पहिरो सडक
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