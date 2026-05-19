+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संखुवासभाको सिलिचोङमा पहिरोको डरले ७ परिवार विस्थापित

सिलिचोङ गाउँपालिका–१ तेन्छोङमा लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले ७ घर विस्थापित भएका छन् । बस्तीमाथिको जमिन चिरा परेपछि उनीहरू विस्थापित भएका हुन् ।

0Comments
Shares
भविन कार्की भविन कार्की
२०८३ असार १५ गते २१:५१

१५ असार, संखुवासभा । सिलिचोङ गाउँपालिका–१ तेन्छोङमा लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले ७ घर विस्थापित भएका छन् । बस्तीमाथिको जमिन चिरा परेपछि उनीहरू विस्थापित भएका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर राजवंशीले तेन्छोङबाट ७ घरपरिवार विस्थापित भएको खबर प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

तेन्छोङका कुन्ती राईको ५ जनाको परिवार, धनपूर्ण राईको ७ जनाको परिवार, मङ्गलबहादुर राईको ६ जनाको परिवार, सुकप्रसाद राईको ४ जनाको परिवार, मिरा राईको ५ जनाको परिवार, धनमान राईको ३ जनाको परिवार र अरुण सङ्गम राईको परिवार विस्थापित भएको उनले बताए ।

विस्थापित परिवारलाई गाउँपालिकाको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सोमबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायब निरीक्षक(सई) अनिल भुजेलको कमान्डमा १० जनाको टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिएको प्रहरी निरीक्षक राजवंशीले बताए ।

यसैबीच सिलिचोङ गाउँपालिकाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्क रहन तथा आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, बाढी–पहिरोका कारण सिलिचोङ क्षेत्रमा विद्युत्, सञ्चार तथा यातायात सेवासमेत अवरुद्ध भएको छ । बाढीपहिरोका कारण दुई विद्यालयमा क्षति पुगेपछि पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।

पहिरो विस्थापित
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पहिरोले खाँदबारी–किमाथाङ्‍का सडक ठाउँ-ठाउँमा अवरुद्ध

पहिरोले खाँदबारी–किमाथाङ्‍का सडक ठाउँ-ठाउँमा अवरुद्ध
सङ्खुवासभामा पहिरोले ३ घर विस्थापित

सङ्खुवासभामा पहिरोले ३ घर विस्थापित
लप्से खोलामा पहिरो खस्दा दिक्तेल–चखेवा सडक अवरुद्ध

लप्से खोलामा पहिरो खस्दा दिक्तेल–चखेवा सडक अवरुद्ध
संखुवासभामा पहिरो जोखिम दुई परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो

संखुवासभामा पहिरो जोखिम दुई परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो
तुइन खोला नजिकको पहिरो पन्छाइयो, मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड खुल्यो

तुइन खोला नजिकको पहिरो पन्छाइयो, मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड खुल्यो
पहिरोले अवरुद्ध कान्तिलोकपथ सञ्चालनमा

पहिरोले अवरुद्ध कान्तिलोकपथ सञ्चालनमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित