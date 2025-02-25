नेपाल भलिबल लिग : यी हुन् ६ टोलीका मार्की प्लेयर

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- नेपाल भलिबल लिगका लागि ६ फ्रेन्चाइज टोलीका मार्की प्लेयर सार्वजनिक गरिएको छ ।
- मुख्य कार्यकारी अधिकृत डा. सन्तोष उपाध्यायले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत खेलाडीको नामावली सार्वजनिक गर्नुभयो ।
- प्रतियोगिता भदौ १२ देखि २० गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा सञ्चालन हुनेछ ।
१ साउन, काठमाडौं । नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल) का ६ फ्रेन्चाइज टोलीका मार्की प्लेयर घोषणा गरिएको छ ।
नेपाल भलिबल लिगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सन्तोष उपाध्यायले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ६ फ्रेन्चाइज टोलीका मार्की प्लेयर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सगरमाथा स्म्यासर्सका मार्की प्लेयर हरिहजुर थापा हुँदा मधेश वारियर्सको मार्की प्लेयर रविन नगरकोटी छन् । काठमाडौं रेड्सको सुनिल बोहरा, अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सको हिमाल सुनारी, कर्णाली शिवराजको पहल गहतराज र खप्तड फाल्कन्सको धिरज बस्नेत मार्की प्लेयर छन् ।
यसअघि एनभीएलको पहिलो संसकरणमा सहभागी हुने ६ फ्रेन्नचाइज टोलीसहित टिम मालिक, टिम लोगो, नारा, फ्रेन्चाइज टोलीका मुख्य प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक सार्वजनिक भइसकेको छ ।
त्यस्तै टिकेटिङ पार्टनरमा आईएमइ खल्ती लिमिटेड र ब्रोडकास्टिङ पार्टनरमा कान्तिपुर टेलिभिजनसंग सम्झौता गरिएको छ ।
केडिया ग्रुपको आयोजनामा पहिलोपटक हुन लागेको पुरुष भलिबलको फ्रेन्चाइज लिग त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बहुद्देश्यीय कभर्डहलमा भदौ १२ देखि २० गतेसम्म हुने तालिका छ ।
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