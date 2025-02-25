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अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सको मार्की खेलाडीमा हिमाल सुनारी

२०८३ साउन १ गते १८:२७ २०८३ साउन १ गते १८:२७

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हिमाल सुनारी नेपाल भलिबल लिगमा अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सको मार्की खेलाडीका रूपमा अनुबन्धित भएका छन् ।
  • अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले राष्ट्रिय खेलाडी उषा भण्डारीलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गरेको छ ।
  • टिम व्यवस्थापनले गण्डकी क्षेत्रका चर्चित प्रशिक्षक रमेश केसीलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरी पहिलो संस्करणको उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ ।

१ साउन, काठमाडौं । हिमाल सुनार नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल) मा अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सको मार्की खेलाडी चयन भएका छन् । लिगको आयोजक केडिया ग्रुपले बिहीबार मार्की खेलाडीहरुको अनुबन्ध प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हो ।

जसमा गण्डकी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले आफ्नै क्षेत्रका चर्चित खेलाडी हिमाल सुनारीलाई मार्की प्लेअर बनाएको छ ।

सुनारी यही जुलाई २२ देखि पाकिस्तानमा आयोजना हुने काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको लागि हाल राष्ट्रिय टिममा समावेश छन् । पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका सुनारी नेपालको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् ।

हिमाल सुनारी गण्डकी क्षेत्रको मात्र नभई नेपालमै चर्चित र प्रभावशाली खेलाडी हुन् । उनले विगतमा नेपालको एनभीए लिग देखि राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरुमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले यसअघि नै गण्डकी प्रदेशकै प्रशिक्षक रमेश केसीलाई मुख्य प्रशिक्षक र नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व खेलाडी तथा हाल त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रशिक्षक नरेन्द्र गिरीलाई सहायक प्रशिक्षक नियुक्त गरिसकेको छ ।

यस्तै किंग्सले नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमकी मुख्य सदस्य तथा चर्चित खेलाडी उषा भण्डारीलाई ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गर्दै नेपालको राष्ट्रिय खेललाई अझ व्यापक बनाउने अभियान सुरु गरिसकेको छ ।

प्रशिक्षण टोली र मार्की खेलाडीको अनुबन्धपछि अब लिगको लागि अक्सनबाट खेलाडी अनुबन्ध गर्ने, विदेशी खेलाडीहरु अनुबन्ध गर्ने प्रक्रियामा तयारी गर्ने अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले जनाएको छ ।

मुख्य प्रशिक्षक रमेश केसीले विगतमा पनि हिमाल सुनारीसँग काम गरिसकेको र आफ्नै क्षेत्रको खेलाडी मार्कीमा अनुबन्ध हुँदा यो गौरवको विषय भएको बताए । उनले विगतमा विभिन्न प्रतियोगितामा सँगै काम गरेको अनुभवले अब हुने लिगमा पनि फाइदा पुग्ने बताए ।

गण्डकी क्षेत्र भलिबलको राम्रो फ्यान बेस भएको क्षेत्र भएको र यहाँबाट धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरु उत्पादन भएकोले नेपाल भलिबल लिगको पहिलो संस्करणमा च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यका साथ तयारी अघि बढाउने टिम व्यवस्थापनको भनाई छ ।

अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्स
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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