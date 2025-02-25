फिफा विश्वकपको फाइनलमा टिकटको माग उच्च

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- फिफा विश्वकप २०२६ को अर्जेन्टिना र स्पेनबीचको फाइनल खेल हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो खेलकुद इभेन्ट बन्न पुगेको छ ।
- फाइनल खेलको औसत रिसेल टिकट मूल्य १२ हजार ७५१ अमेरिकी डलर पुगेर सुपर बोलको कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ ।
- लियोनल मेसीको सम्भावित अन्तिम विश्वकप र अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकको उच्च चापका कारण टिकटको मूल्यले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ ।
२ साउन, काठमाडौं । अर्जेन्टिना र स्पेनबीच हुने फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेल खेलकुद इतिहासकै सबैभन्दा महँगो इभेन्ट बन्ने दिशामा अघि बढेको छ ।
यस खेलको रिसेल टिकटको मूल्यले यसअघि सुपर बोल र एनबीए फाइनलले राखेका कीर्तिमानहरूलाई समेत पछि पारेको छ ।
न्युयोर्क न्युजर्सी स्टेडियममा सोमबार हुने फाइनल खेलका लागि औसत रिसेल टिकटको मूल्य अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको द न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ ।
लियोनल मेसीको लगातार दोस्रो पटक विश्वकप उपाधि जित्ने प्रयास, विश्वव्यापी माग र यस प्रतियोगितामा दर्शकको कीर्तिमानी उपस्थितिका कारण टिकटको मूल्य यसरी आकाशिएको हो ।
विश्वकप फाइनलको एउटा औसत रिसेल टिकटको मूल्य १२ हजार ७५१ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसअघि सन् २०२४ को सुपर बोल (कान्सास सिटी चिफ्स र सान फ्रान्सिस्को ४९अर्स बीचको खेल) मा कायम भएको १०,५४० डलरको रेकर्डलाई यसले सहजै माथ गरेको छ ।
खेल सुरु हुन दुई दिन बाँकी छँदा प्रमुख रिसेल प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो टिकटको मूल्य समेत झण्डै ७,६०० डलर रहेको थियो । यस्तै प्रिमियम क्याटगोरी १ का सिटहरू ११,००० डलर भन्दा बढीमा सूचीबद्ध गरिएका थिए । यति ठूलो स्तरको कुनै पनि खेलकुद इभेन्टमा यसअघि कहिल्यै पनि उच्च औसत रिसेल मूल्य देखिएको थिएन ।
टिकट बिक्री गर्ने प्लेटफर्म ‘स्टबहब’ मा फाइनल खेलका लागि भएका कुल टिकट खरिदमध्ये झण्डै २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकबाट भएको छ । २०२४ को सुपर बोलमा यो संख्या मात्र ४.५ प्रतिशत थियो ।
लियोनल मेसीको यो सम्भवतः अन्तिम विश्वकप खेल हुनसक्ने भएकाले पनि मागलाई थप तीव्र बनाएको हो । यद्यपि अर्जेन्टिना फाइनलमा पुग्नुअघि नै टिकटको मूल्य बढ्न सुरु भइसकेको थियो ।
यसमा खेल हुने रंगशालाको पनि भूमिका छ । न्युयोर्क न्युजर्सी स्टेडियमको क्षमता ८०,००० भन्दा बढी दर्शक अट्ने छ । यो हालसालैका सुपर बोल आयोजना भएका रंगशालाहरू भन्दा धेरै ठूलो भएता पनि यसले कीर्तिमानी रिसेल मूल्य पाइरहेको छ ।
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