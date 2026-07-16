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फिफा विश्वकप :

विश्वकप फाइनलका १० रोचक तथ्य : ८८ सेकेन्डको गोलदेखि मेसीको ऐतिहासिक अवसरसम्म

२०८३ साउन २ गते १४:३० २०८३ साउन २ गते १४:३०

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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News Summary

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  • फिफा विश्वकप इतिहासमा सन् १९७४ मा नेदरल्यान्ड्सका जोहान निस्केन्सले खेलको ८८ सेकेन्डमै गोल गर्दै विश्वकप फाइनलमा सबैभन्दा छिटो गोल गर्ने कीर्तिमान राखेका छन्।
  • सन् १९५४ को विश्वकप फाइनलमा दुई गोलले पछि परेको पश्चिम जर्मनीले शानदार पुनरागमन गर्दै हंगेरीलाई पराजित गरी उपाधि जित्ने पहिलो टोली बनेको छ।
  • फ्रान्सका किलियन एम्बाप्पेले दुईवटा विश्वकप फाइनलमा गरी कुल चार गोल गर्दै फाइनलमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका छन्।

२ साउन, काठमाडौं । विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्च फिफा विश्वकपको फाइनल सधैं इतिहास, कीर्तिमान र अविस्मरणीय क्षणले भरिएको हुन्छ ।

सन् १९३० देखि २०२२ सम्मका २२ विश्वकप फाइनलले धेरै अनौठा तथ्य जन्माएका छन् ।

आइतबार हुने अर्जेन्टिना र स्पेनबीचको फाइनलअघि त्यस्ता केही रोचक तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छौं ।

८८ सेकेन्डमै भएको थियो सबैभन्दा छिटो गोल

विश्वकप फाइनलमा सबैभन्दा छिटो गोल नेदरल्यान्ड्सका जोहान निस्केन्सले सन् १९७४ मा पश्चिम जर्मनीविरुद्ध गरेका थिए । खेल सुरु भएको मात्र ८८ सेकेन्डमा उनले पेनाल्टीमार्फत गोल गरेका थिए । त्यो पेनाल्टीसम्म पुग्न नेदरल्यान्ड्सले विपक्षीले बल छुनुअघि नै लगातार १६ पास खेलेको थियो ।

६० वर्षपछि पहिलो क्लिन सिट

पहिलो विश्वकपदेखि लगातार २४ फाइनलसम्म कुनै पनि टोलीले क्लिन सिट राख्न सकेन । अन्ततः सन् १९९० मा पश्चिम जर्मनीले अर्जेन्टिनालाई १–० ले हराउँदै पहिलो पटक गोल नखाई विश्वकप फाइनल जित्यो । त्यस टोलीका गोलकिपर बोडो इल्ग्नर २३ वर्षमै विश्वकप फाइनल खेल्ने सबैभन्दा कान्छा गोलरक्षक बने ।

दोस्रो जर्सीमा जित्ने पहिलो टोली स्पेन

सन् २०१० मा स्पेनले नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदा आफ्नो दोस्रो रोजाइको गाढा निलो जर्सी लगाएको थियो । त्यससँगै ४४ वर्षपछि दोस्रो जर्सीमा विश्वकप फाइनल जित्ने पहिलो टोली बन्यो ।

यसअघि सन् १९६६ मा इंग्ल्यान्डले आफ्नो अवे (रातो) जर्सीमा पश्चिम जर्मनीलाई हराएको थियो ।

दुई गोलले पछि परेर उपाधि जितेको एउटै टोली

सन् १९५४ को विश्वकप फाइनलमा हंगेरीले खेलको पहिलो आठ मिनेटमै २–० को अग्रता लिएको थियो । तर पश्चिम जर्मनीले शानदार पुनरागमन गर्दै ३–२ ले जित निकाल्यो ।

विश्वकप फाइनलमा दुई गोलले पछि परेर उपाधि जित्ने इतिहासमा अहिलेसम्म यही एउटा टोली हो ।

२२ वर्षको उमेर अन्तर भएको विजेता टोली

सन् १९८२ मा इटाली विश्वविजेता बन्दा टोलीका सबैभन्दा कान्छा खेलाडी जिउसेप्पे बेर्गोमी १८ वर्षका थिए भने कप्तान डिनो जोफ ४० वर्षका ।

एउटै विश्वकप विजेता टोलीमा २२ वर्षको उमेर अन्तर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो ।

काफु र मेसीको विशेष कीर्तिमान

ब्राजिलका काफु विश्वकपका तीन फाइनल खेल्ने एकमात्र खेलाडी थिए । उनले १९९४, १९९८ र २००२ का फाइनल खेलेका थिए ।

अब अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीले पनि २०१४, २०२२ र २०२६ गरी तेस्रो विश्वकप फाइनल खेल्दै काफुको कीर्तिमान बराबरी गर्नेछन् ।

फाइनलका सर्वाधिक गोलकर्ता एमबाप्पे

फ्रान्सका केलियन एम्बाप्पे विश्वकप फाइनलमा सर्वाधिक चार गोल गर्ने खेलाडी हुन् । उनले २०१८ मा एक तथा २०२२ को फाइनलमा ह्याट्रिक गरेका थिए ।

एम्बाप्पेको ११८औं मिनेटको गोल विश्वकप फाइनल इतिहासकै सबैभन्दा ढिलो समयमा भएको गोल पनि हो ।

दुई फाइनलमा गोल गर्ने पाँच खेलाडी मात्रै

भाभा, पेले, पाउल ब्राइटनर, जिनेदिन जिदान र किलियन एम्बाप्पे मात्र दुई फरक विश्वकप फाइनलमा गोल गर्ने खेलाडी हुन् ।

सोमबार बिहान हुने फाइनलमा लियोनल मेसीले गोल गर्न सके यो विशिष्ट सूचीमा आफ्नो नाम थप्ने अवसर हुनेछ ।

दुई देशबाट विश्वकप फाइनल खेल्ने एक्लो खेलाडी

लुइस मोन्टी विश्वकप इतिहासका एकमात्र खेलाडी हुन् जसले दुई फरक राष्ट्रबाट फाइनल खेले ।

उनले सन् १९३० मा अर्जेन्टिनाबाट र १९३४ मा इटालीबाट विश्वकप फाइनल खेलेका थिए ।

मेसीले बनाउन सक्ने नयाँ इतिहास

स्पेनविरुद्ध मैदान उत्रँदा ३९ वर्षीय लियोनल मेसी विश्वकप फाइनल खेल्ने सबैभन्दा पाका आउटफिल्ड खेलाडी बन्नेछन् ।

यदि अर्जेन्टिनाले उपाधि जित्यो भने मेसी दुई पटक विश्वकप जित्ने पहिलो कप्तान बन्नेछन् ।

साथै उनले प्रतियोगितामा आफ्नै सर्वाधिक खेल (३५), सर्वाधिक गोल र सर्वाधिक असिस्टका कीर्तिमानलाई अझै विस्तार गर्नेछन्।

फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
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ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
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Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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