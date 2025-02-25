एसीसी यू–१९ महिला प्रिमियर कप : इन्डोनेसियालाई हराउँदै नेपाल तेस्रो

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- नेपाली महिला यू-१९ क्रिकेट टोली एसीसी यू–१९ महिला प्रिमियर कपमा इन्डोनेसियालाई ९ विकेटले पराजित गर्दै तेस्रो भएको छ ।
- इन्डोनेसियाले दिएको ६९ रनको लक्ष्य नेपालले १४ दशमलव २ ओभरमा १ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको छ ।
- मनिषा उपाध्यायले ४ ओभरमा ७ रन खर्चेर ४ विकेट लिएपछि इन्डोनेसिया ६८ रनमै समेटिएको थियो ।
२ साउन, काठमाडौं । नेपाली महिला यू-१९ क्रिकेट टोली एसीसी यू–१९ महिला प्रिमियर कपमा तेस्रो भएको छ ।
शनिबार भएको खेलमा इन्डोनेसियालाई ९ विकेटले पराजित गर्दै नेपाल तेस्रो भएको हो । इन्डोनेसियाले दिएको ६९ रनको लक्ष्य नेपालले १४.२ ओभरमा १ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
सना प्रवीण २५ रनमा अविजित रहिन् । साबित्री धामीले २४ रन बनाउँदा करुना बिष्ट १६ रनमा अविजित रहिन् ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इन्डोनेसियाले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ६८ रन बनाएको थियो ।
डेरनी राम्बुले अविजित ३४ रन बनाइन् । नि पुतु एलिनले ११ रन बनाइन् । अन्यले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् ।
नेपालका लागि मनिषा उपाध्यायले ४ ओभरमा ७ रन दिएर ४ विकेट लिइन् । अनु कडायतले २ विकेट लिँदा तिर्सना बिक, सोनी पाख्रिन र रचना चौधरीले १-१ विकेट लिए ।
नेपाल यसअघि शुक्रबार सेमिफाइनलमा यूएईसँग सुपर ओभरमा पराजित भएको थियो । यूएई र थाइल्यान्ड आजै उपाधिका लागि खेल्दै छन् ।
नेपाल यू-१९ एसिया कपमा भने छनोट भइसकेको छ ।
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